بعد 93 يوماً على مقتله.. هل حسمت ايران القرار بشأن تشييع خامئني ؟

أكدت السلطات الإيرانية أن موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي لم يُحدد بعد، رغم مرور 93 يوماً على مقتله، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد التشييع سيتم فور التوصل إلى قرار نهائي بشأنه.

وقال ساسان زارع إن مراسم التشييع لن تُقام خلال فترة عيد الغدير، نافياً التكهنات التي تحدثت عن تنظيمها بالتزامن مع المناسبة الدينية التي تحل هذا الأسبوع.

وأوضح زارع أن الفعاليات المقررة خلال الأيام المقبلة ستركز على إحياء ذكرى مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، إضافة إلى إحياء ذكرى خامنئي ومراسم تجديد البيعة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي.

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وكان خامنئي قد قُتل، إلى جانب عدد من أفراد أسرته وقادة عسكريين خلال الضربات الافتتاحية الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لم تُنظم مراسم تشييع رسمية للمرشد الراحل، بينما تؤكد طهران أن الاستعدادات لا تزال جارية لإقامة مراسم وداع وتشييع واسعة النطاق سيتم الإعلان عن موعدها في وقت لاحق.