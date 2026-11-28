في ظل مفاوضات سياسية محتدمة للغاية في إسرائيل، صنف منصور عباس، رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعَم)، حركة حماس "منظمة إرهابية"، وذلك خلال مقابلة أجراها مع القناة الإسرائيلية "N12". وتأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه احتمال دعم حزبه للحكومة المقبلة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.

ورداً على سؤال من الصحفية دانا فايس حول سبب تأخره كل هذا الوقت قبل الإعلان صراحةً عن هذا الموقف، نفى منصور عباس أن يكون التأخير متعمداً، قائلاً: "هل تعتقدين أنني كنت أنوي الانتظار؟ لقد اعتبرت أنه لا توجد حاجة للإدلاء بمثل هذا التصريح الرسمي. فموقفي الحازم تجاه حماس -سواء قبل السابع من أكتوبر أو حتى في تسعينيات القرن الماضي- كان دائماً واضحاً".وحذر من أن التصريح قد يعرضه وعائلته للخطر،هناك من قد يعتبره عدواً ويفكر في تصفيته، مؤكداً أنه سيحاول التعامل مع هذه المخاطر وشرح موقفه.

ومع ذلك، يرى زعيم "القائمة العربية الموحدة" أن هذا التصريح لن يضع حداً للاتهامات التي يوجهها معسكر الائتلاف لحزبه. وأضاف: "لن يكون مفاجئاً إذا استمروا في وصفنا بـ ’داعمي الإرهاب‘، أو إذا تساءلوا الآن: لماذا لا تصنف حركة فتح أيضاً كمنظمة إرهابية؟". كما ندد بما اعتبره محاولة من معسكر بنيامين نتنياهو لتهميش المواطنين العرب في إسرائيل ونزع الشرعية عنهم.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه بنيامين نتنياهو إطلاق تحذيرات متكررة ضد تشكيل حكومة تعتمد على دعم "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة"، متذرعاً في ذلك بضرورات تتعلق بالأمن القومي. تظل مسألة مشاركة الأحزاب العربية في الأغلبية البرلمانية المستقبلية إحدى القضايا الرئيسية في مفاوضات تشكيل الائتلاف.