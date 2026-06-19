بعد تأجيل المحادثات التي كان يُفترض أن تنطلق، اليوم الجمعة، ضمن مسار يستمر 60 يوماً، بناءً على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن، ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، أن عدداً من الوفود الدبلوماسية المعنية بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال متواجدة بمنتجع بورجنستوك في سويسرا.

وبحسب المصدر، بالإضافة إلى الوفد الأميركي، حضرت وفود تقنية من باكستان، وقطر، بينما يتواجد الجانب الإيراني، ممثلاً بوفد مصغّر، يُعنى بالجانب التنظيمي للمفاوضات، تمهيداً لوصول وفد تقني أوسع من طهران

وأوضح مصدر دبلوماسي رفيع، في تصريحات من المنتجع، أن وفداً تقنياً من الولايات المتحدة الأميركية وصل، الخميس، إلى المكان مباشرة من فرنسا، عقب المشاركة ضمن وفد الرئيس دونالد ترمب في قمة الدول السبع الكبرى، وما يزال الوفد في بورجنستوك، بانتظار انطلاق جولة المفاوضات.