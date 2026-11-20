أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبب ارتفاع أسعار الوقود إلى عدم رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق. وقال "إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي".وأضاف: "نحن نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي، لا اتفاق زائفاً كالذي دأبوا عليه طوال 51 عاماً. لقد ظلوا يخدعون الناس طوال 51 عاماً".

جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عُقد بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، حيث تطرق إلى رحلته لحضور قمة "أبيك" (APEC) في شينزين بالصين، حيث ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مسألة تطوير الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط وقائية لهذه التكنولوجيا.

وقال ترامب: "لقد شهدنا أخيراً واحدة من أهم القمم الدولية منذ سنوات عديدة؛ فقد كان هذا أول لقاء ثلاثي على الإطلاق يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين".وتابع "لقد اتفقنا، أنا والرئيس شي، على وضع ضوابط مشتركة؛ فنحن الطرفان المعنيان، إذ لا يوجد طرف ثالث يضاهينا. أعني أننا نتصدر المشهد بوضوح". وأضاف: "نحن في الصدارة، وتأتي الصين في المرتبة الثانية، ولا يوجد أحد يقترب حتى من هذا المستوى بعدهما. ولا أعتقد أن أحداً سيصل إلى ذلك يوماً ما".