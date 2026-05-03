قدمت إيران رداً مكوّناً من 14 نقطة على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب في البلاد، وذلك بحسب ما أفادت مساء أمس (السبت) وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري.

قُدِّمت مقترحات إيران إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني، وهي لا تختلف كثيراً عن موقفها الأصلي. النقاط الرئيسية في المقترح الإيراني تشمل ضمانات ضد العدوان العسكري من جانب الولايات المتحدة، سحب القوات العسكرية الأمريكية من الدول المحيطة بإيران، إنهاء الحصار البحري، تحرير الأصول الإيرانية المجمدة، دفع تعويضات عن أضرار الحرب، رفع العقوبات عن إيران، إنشاء آلية جديدة للسيطرة على مضيق هرمز، وإنهاء القتال في جميع الجبهات – بما في ذلك لبنان.

كما أفيد أن الولايات المتحدة اقترحت وقف إطلاق نار لمدة شهرين، لكن إيران تعتقد "أنه يجب حل القضايا خلال 30 يوماً" وأن المفاوضات يجب أن تركز على إنهاء الحرب، وليس على تمديد وقف إطلاق النار. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب أبادي، إن هدف اقتراح إيران هو "إنهاء الحرب بشكل نهائي"، وأن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة للاختيار بين طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي".

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة إنه سيفحص قريباً الاقتراح الإيراني الجديد وأضاف أنه من المرجح ألا يقبله. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية استئناف الهجمات، وقال إنه سيفعل ذلك "إذا تصرفت إيران بشكل غير جيد".