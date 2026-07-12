أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم، أن القوات الأمريكية شنت موجة ثالثة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية خلال الأسبوع الجاري، وذلك رداً على هجوم نسبته واشنطن إلى الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة الحاويات GFS Galaxy التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.

ووفقاً للقيادة المركزية، أسفر الهجوم عن فقدان أحد أفراد الطاقم المدني، إضافة إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار جسيمة بغرفة المحركات، ما أدى إلى تعطّل السفينة ومنعها من مواصلة رحلتها.

وأكدت واشنطن أن الهجوم الإيراني يمثل "انتهاكاً جديداً لمذكرة التفاهم" بين الجانبين، مشيرة إلى أن الضربات الأمريكية تهدف إلى تقويض قدرات إيران على استهداف السفن التجارية والملاحة الدولية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إيران اتخذت قراراً سيئاً، وهي الآن تدفع ثمنه"، في إشارة إلى العملية العسكرية الأمريكية.

في المقابل، أعلن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني أن سفينة حاولت عبور مضيق هرمز عبر "مسار غير مصرح به" تم اعتراضها بعد إطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان بثه التلفزيون الإيراني، أنه تقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك "إلى حين توقف التدخل الأمريكي في المنطقة"، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي سفينة بالعبور، ومحذراً من أن أي "خطوة خاطئة من قبل العدو ستُقابل برد قاسٍ".