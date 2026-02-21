حوالي 60 ألف مصلٍ شاركوا في أداء صلاتَي العشاء والتراويح مساء اليوم الرابع من رمضان في المسجد الأقصى

أدى حوالي 60 ألف مصلي صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس، مساء اليوم السبت الرابع من شهر رمضان المبارك، وكان المسجد الأقصى قد شهد أمس الجمعة توافد أكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح، رغم القيود والإجراءات المشددة.

وكان المستوى السياسي الإسرائيلي، قد اتخذ، الأربعاء المنصرم، قرارًا بقبول توصية الجهات الأمنية التي تم إعدادها الأسبوع الماضي بشأن خطة دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بمناسبة شهر رمضان، والذي ذكر أنه بهدف تمكين حرية العبادة لكن بصورة تتناسب مع الحفاظ على الاستقرار الأمني.

على غرار العام الماضي، في إطار المخطط سيدخل 10,000 مصلٍ فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة يوم الجمعة في كل أسبوع طوال شهر رمضان، وذلك بشرط الحصول مسبقًا على تصريح يومي مخصص. سيسمح بدخول الرجال من سن 55 فما فوق، والنساء من سن 50 فما فوق، والأطفال حتى سن 12 برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى. هذا يعني أن الشبان لن يُسمح لهم بدخول المسجد الأقصى.

كما قدرت دائرة الأوقاف، أمس، أن 80 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.