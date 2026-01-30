حصري: "إسرائيل تُقيّم الوضع بأنه لا يوجد يقين بشأن توجيه ضربة أمريكية لإيران"

بعد مناقشات محدودة الليلة المنصرمة حول إيران وقضايا إقليمية أخرى، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا آخر بعد ظهر اليوم الجمعة. ويرى مسؤولون إسرائيليون أن "توجيه ضربة أمريكية لإيران لا يزال أمرًا غير محسوم".

ولا تستبعد إسرائيل أن "الرئيس ترامب يُمارس دبلوماسية القوة، ساعيًا إلى التوصل إلى اتفاق عبر الضغط العسكري". ويُحذر مسؤولون تحدثوا إلى قناة i24NEWS من أن "اتفاقًا يُبقي نظام آية الله في السلطة مع كبح برنامجه النووي فقط، سيُمثل فرصة ضائعة هائلة للشرق الأوسط وضربة قوية للشعب الإيراني، الذي فقد آلاف الأصدقاء والعائلة أملًا في تغيير النظام، مُعتقدًا أن العالم سيُسانده.