عراقجي قلق: "إسرائيل دمرت لنا أهدافا بدقة وقد تعيد الهجوم"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الأحد) في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS إنه سيلتقي بمبعوث إدارة ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يوم الخميس القادم، بهدف دفع صفقة بين إيران والولايات المتحدة من شأنها رفع العقوبات القاسية المفروضة على الجمهورية. مصدر مطلع على التفاصيل قال لـ i24NEWS: يوم الخميس - لقاء بين الأمريكيين والإيرانيين في جنيف.

عراقجي قارن بين الصفقة التي تتبلور حاليًا وصفقة النووي السابقة التي تم توقيعها مع الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2015: "عشر سنوات هي فترة طويلة والوضع مختلف الآن. برنامجنا النووي تقدم تكنولوجيًا وهناك المزيد من العقوبات والضغوط. أنا أؤمن بأن صفقة أفضل من تلك التي وُقعت في 2015 ممكنة، وهناك عوامل يمكن أن تكون أفضل من الصفقة السابقة."

رفض وزير الخارجية التعليق على موضوع الصواريخ في مقابلة مع الشبكة الأمريكية: "حالياً نحن نتحدث فقط عن الملف النووي. لا توجد مواضيع أخرى. لقد فقدنا العديد من العلماء وحالياً هذا مسألة كرامة وفخر لشعبنا - ولن نتنازل عن ذلك". هذا ما قاله عراقجي في إشارته إلى برنامج التخصيب النووي على الأراضي الإيرانية.

عندما سئل عن حرب الاثني عشر يومًا ضد إسرائيل، أقر وزير الخارجية بأن "كانت اليد العليا لإسرائيل" في الجولة الأخيرة في حزيران: "الإسرائيليون أصابوا أهدافنا بدقة ويمكنهم فعل ذلك مرة أخرى". ومع ذلك، لا يبدو أن الإيرانيين يتراجعون عن مواجهة أخرى: "هم أيضًا (إسرائيل) كانت لديهم مشاكل مع الدفاع الجوي، صواريخنا أصابت العديد من الأهداف هناك. هم بدأوا الحرب وبعد 12 يومًا طلبوا وقف إطلاق النار، لم يستطيعوا حماية أنفسهم من الصواريخ. نحن مستعدون لتكرار ذلك بالكامل إذا اضطررنا. لن أتحدث عما سنفعله من الناحية العسكرية، لكن لماذا نذهب إلى الحرب بينما هناك إمكانية لحل دبلوماسي".

كما هو معلوم، الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عقدت في بداية فبراير\شباط في جنيف، بوساطة عمانية. بعد المحادثات عادت الوفود إلى بلدانها للتشاور، ومنذ ذلك الحين لوحظ تعزيز كبير للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.