على خلفية التقارير عن هجوم وشيك على إيران، أفاد المراسل العسكري للقناة العبرية يوسي يهوشوع ، بأن إسرائيل تنتظر حاليًا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هجوم محتمل على إيران، وأن مستوى التأهب ليس في ذروته.

أفادت مصادر أمنية مساء اليوم، في حديث مع i24NEWS، بأنه «لا توجد حالياً فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران»، مضيفة أن «المواجهة المقبلة مسألة وقت». وفي الوقت نفسه، تخشى إسرائيل أن تُغلق نافذة الفرصة لتنفيذ عمل مشترك محتمل في إيران قبل تنفيذه.

كما علمت i24NEWS أن المستويين السياسي والعسكري متوافقان بشأن ضرورة شنّ هجوم على إيران. ويتمحور الخلاف بين الأطراف حاليًا حول توقيت الهجوم: خلال أيام أو أسابيع أو بضعة أشهر.

في غضون ذلك، قال مصدر أمريكي مطّلع على التفاصيل للمراسل السياسي غاي عزريئيل: «في الوقت الراهن، يبدو أن احتمال حدوث شيء ما في مواجهة إيران أكبر من احتمال ألا يحدث شيء». وأضاف: «الجميع يدورون الآن في حلقات مفرغة ويطاردون ذيولهم».

في وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا خاصًا، بعد نحو يوم من عودته من القمة التاريخية في شينزن. وخلال حديثه، تطرق ترامب إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة «تحرك عسكري» في إيران. وقال: «إنهم يريدون إبرام صفقة، لكنها ليست من النوع الذي أقبله»، مضيفًا: «طهران تروّج للناس الهراء منذ 50 عامًا».

وتابع ترامب متطرقًا إلى التقارير التي تفيد بأن طهران تملك «قنبلة قذرة»: «هناك شائعة بأن إيران تصنع "قنبلة قذرة"، وإذا كان ذلك صحيحًا فسنتحرك ضدها. نحن نعرف الكثير عما يجري في إيران. نعرف كل ما يقولونه. نعرف من هم وأين يوجدون. سنكتشف ما إذا كان ذلك يحدث، ولن نسمح به».