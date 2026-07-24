تقرير: ترامب يجتمع بكبار مستشاريه لبحث تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته لبحث إمكانية تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار وتعثر المسار الدبلوماسي بين البلدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن "إسرائيل على الأرجح لن تشارك في أي تصعيد جديد"، مشيراً إلى "احتمال تعرضها لهجمات انتقامية من جانب إيران"، في وقت من المقرر أن يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن، الاثنين الوشيك.

يأتي الاجتماع في وقت يدرس فيه ترمب اتخاذ قرار بتكثيف الهجمات على إيران، بعدما قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إنه يدرس شن "هجوم ضخم" وإنه بات قريباً من اتخاذ قرار، مضيفاً أن الاستعدادات اكتملت.

وأشارت الصحيفة إلى أن "التصعيد المحتمل يأتي بعد انهيار وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي كانت تهدف إلى إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني".