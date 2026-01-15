دول عربية مع إسرائيل تضغط على ترامب: هل تتأجل ضربة إيران؟

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعدداً من الدول العربية طلبوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم. وأكدت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الاثنين تحدثا ليلة أمس، وأن "جميع الخيارات المتعلقة بإيران مطروحة على الطاولة".

المكالمة الهاتفية بين الاثنين جرت في اليوم الذي قال فيه الرئيس ترامب إنه تلقى معلومات من "مصادر مهمة جداً"، بأن إيران توقفت عن قتل المتظاهرين ولم تواصل تنفيذ أحكام الإعدام. الدول العربية هي قطر، السعودية، عمان ومصر.

بالمقابل، قالت الدول لمسؤولين إيرانيين إنه يجب عليهم عدم مهاجمة دول في المنطقة - في حال قرر ترامب شن هجوم. وقال وزير الخارجية السعودي في وقت سابق اليوم: "نحن نؤمن بالحوار ونؤمن بحل جميع الخلافات على طاولة المفاوضات".

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مصادر قالت للرئيس ترامب إن هجوماً واسع النطاق ضد إيران من غير المتوقع أن يُسقط الحكومة وقد يشعل صراعاً أوسع، وأنه في الوقت الحالي ستراقب الإدارة كيف تتعامل طهران مع المتظاهرين قبل أن تقرر مدى الهجوم المحتمل. في الواقع، اقتنع ترامب بأن الهجوم الآن لن يؤدي إلى إسقاط النظام وسيسبب مواجهة إقليمية.

في وقت سابق اليوم، نقلت شبكة NBC الأمريكية عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل، التي أشارت إلى أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أوضح لفريق الأمن القومي التابع له أن أي إجراء عسكري أمريكي محتمل ضد إيران يجب أن يكون سريعًا، حاسمًا ونهائيًا، بحيث يوجه ضربة قوية للنظام - دون الانجرار إلى قتال طويل الأمد.

وبحسبهم، شدد ترامب على أنه إذا تقرر تنفيذ عملية عسكرية، فهو يتوقع أن تكون "حاسمة" - أي تحقق نتيجة واضحة. ومع ذلك، لم يتمكن مستشاروه الأمنيون حتى الآن من ضمان أن الهجوم الأمريكي سيؤدي إلى انهيار سريع لنظام الحكم في طهران.

كما جاء في التقرير أن الإدارة الأمريكية تخشى من أن الولايات المتحدة لا تملك حالياً كل الأصول العسكرية المطلوبة في المنطقة من أجل حماية قواتها وحلفائها من رد إيراني عدواني، والذي يُتوقع حسب تقدير مصادر رسمية أن يكون شديداً.