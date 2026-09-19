أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الجمعة، بأن جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض صفقة محتملة تبيع بموجبها الولايات المتحدة 48 مقاتلة من طراز إف-35 إلى السعودية، محذرة من أن إتمام الصفقة قد يؤدي إلى "كسر التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط".

ورغم هذه المخاوف، لم يصدر حتى الآن موقف رسمي إسرائيلي بشأن الصفقة. وكانت الإدارة الأميركية قد ربطت في السابق بين بيع أسلحة متطورة للسعودية وإحراز تقدم في مسار التطبيع بين الرياض وإسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 24.3 مليار دولار، تشمل بيع السعودية 48 طائرة إف-35، إضافة إلى 49 محركاً من إنتاج "برات آند ويتني"، ومعدات اتصالات وقطع غيار ومعدات دعم.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي قبل إتمامها.

وقالت الخارجية الأميركية إن الصفقة ستعزز قدرات الردع السعودية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، كما ستدعم قدرة القوات الجوية السعودية على العمل المشترك مع قوات أخرى في المنطقة ومع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت الوزارة أن السعودية تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي في منطقة الخليج ودعم التنمية الاقتصادية فيها، مؤكدة في تقييمها أن الصفقة المقترحة "لن تخل بالتوازن العسكري في الشرق الأوسط".