أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تطلع المملكة إلى التوصل لاتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة، من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، حيث رحّب ولي العهد بالجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، بما يضع حداً للتوترات ويدعم مسارات التهدئة في المنطقة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن دعم المملكة لأي اتفاق بين الجانبين من شأنه إنهاء العمليات العسكرية، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به باكستان في جهود الوساطة التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

من جهته، ثمّن رئيس الوزراء الباكستاني الجهود التي تبذلها المملكة لدعم التفاهمات الإقليمية وتعزيز الاستقرار، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك في هذا الإطار.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.