علي البخيتي لـ"i24NEWS": لا استقرار في اليمن دون حسم بري بقيادة سعودية

اعتبر الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي أن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على المنشآت والمطارات في المملكة العربية السعودية تمثل تحولاً استراتيجياً تهدف الجماعة من خلاله إلى تقديم الدعم الإقليمي لطهران وإعادة فرض معادلات التفاوض بالوكالة.

وأوضح البخيتي، في تصريحات لقناة i24NEWS من العاصمة البريطانية لندن، أن الاستهداف المتكرر للبنية التحتية والمطارات السعودية يأتي كاستجابة مباشرة للحصار الجوي والضغوط الدولية المفروضة على طهران، مشيراً إلى أن الجماعة تسعى إلى خلق توازن ضغط إقليمي ودولي من خلال مقايضة أمن الملاحة الجوية والمنشآت الاقتصادية في الخليج بفك الحظر عن المطارات الإيرانية.

أبعاد التصعيد العسكري والملاحة الدولية

وشدد التقرير الإخباري على أن التهديدات الحوثية المتصاعدة في البحر الأحمر ومحيط مضيق باب المندب لم تعد مسألة شأن يمني داخلي أو صراعاً إقليمياً محدوداً، بل أضحت تحدياً كبيراً يهدد سلاسل التوريد العالمية وأمن الطاقة. ورغم أن السيطرة على المعابر المائية تمنح الجماعة كروت ضغط وتواجد في الأجندات الدولية، إلا أنها في المقابل تُثير مخاوف كبرى لدى واشنطن والعواصم الأوروبية والآسيوية، مما قد يُعجّل بتشكل تحالف دولي لمواجهة هذه المخاطر.

أزمة الأداء السيادي وتطلعات الحسم البري

وعلى الصعيد الداخلي اليمني، أرجَع البخيتي أخفاقات القوى المناهضة للحوثيين وتراجع جبهاتها الميدانية إلى الخلافات الصريحة وتضارب الأجندات بين مكونات الشرعية اليمنية.

وأكد أن مشروع الدولة والاستقرار في اليمن يتطلب تدخلاً عسكرياً برياً حاسماً تقوده المملكة العربية السعودية بشكل مباشر ميدانياً، مؤكداً أن ثقة القبائل والقطاعات العسكرية والقيادات المحلية تُعوّل بالدرجة الأولى على القيادة السعودية لاستعادة زمام المبادرة وتوحيد الصفوف ضد الجماعة.

نفوذ طهران واستقلالية القرار

وفي ختام تصريحاته، لفت الكاتب السياسي إلى أنه رغم وجود قدر من الاستقلالية التكتيكية والتنفيذية للحوثيين في إدارة خططهم الميدانية، إلا أن إيران تُسيطر على مفاصل التأثير الاستراتيجي من خلال الدعم اللوجستي وتزويد الجماعة بالتقنيات والأسلحة طويلة المدى، ما يتيح لها توسيع نطاق استهداف الأهداف الحيوية بالمنطقة خدمةً للمشروع الإيراني.