كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن جماعة الحوثيين تستعد لتصعيد عملياتها العسكرية ضد السعودية، في خطوة قد تشمل تنفيذ عملية برية واسعة على امتداد الحدود الجنوبية للمملكة.

وبحسب التقرير، يعتزم الحوثيون توسيع نطاق المواجهة واستخدام قدرات عسكرية لم تُستخدم خلال المرحلة السابقة، مع بحث نقل العمليات بشكل مباشر إلى الحدود السعودية الجنوبية بهدف زيادة الضغط على القيادة في الرياض.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الحوثيين يستعدون للانتقال إلى مرحلة وصفوها بأنها ستكون "أكثر إيلامًا للسعودية"، مشيرة إلى أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في إطلاق عملية برية "واسعة النطاق" على طول المنطقة الحدودية.

تصعيد بعد التهديد البحري

ويأتي الحديث عن الاستعداد لعملية برية بعد إعلان الحوثيين، الشهر الماضي، فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر، في محاولة لاستخدام الضغط العسكري والاقتصادي لدفع الرياض إلى تقديم تنازلات.

ويرتبط التصعيد، وفق التقرير، بخلافات حول تفاهمات سابقة بين السعودية والحوثيين، جرى التوصل إليها ضمن خارطة طريق في عام 2023 بهدف تثبيت وقف الهجمات وتهيئة الظروف لتسوية سياسية.

وبحسب ما أورده التقرير، كانت التفاهمات تتضمن تقديم السعودية دعمًا ماليًا للحوثيين مقابل وقف الهجمات ضد المملكة، إلا أن الجماعة تتهم الرياض بالتراجع عن التزاماتها وعدم تنفيذ الجانب المالي من التفاهمات.

نقل المواجهة إلى الحدود

وفي حال تنفيذ عملية برية واسعة، فإنها ستمثل تحولًا مهمًا في طبيعة المواجهة بين الطرفين، إذ ستنتقل الضغوط من العمليات البحرية والتهديدات بعيدة المدى إلى نشاط عسكري مباشر على الحدود السعودية-اليمنية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، فيما تبقى أي خطوة عسكرية واسعة قابلة للتأثير في جهود التهدئة والمسار السياسي بين الرياض والحوثيين.