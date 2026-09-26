وزارة الدفاع اليمنية:"جماعة الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة تهدد الطيران المدني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في بيان، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة رصدت أخيراً استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، تم تحويلها بمساعدة خبراء من الحرس الثوري الإيراني المتواجدين على الأراضي اليمنية إلى صواريخ جوالة تُطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر".

وتابع"تستطيع تلك الصواريخ التحليق لمدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل بنظام التتبع الحراري، ما يمكّنها من مهاجمة أي مصدر حراري "من دون القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية أو المدنية". وحذّرت الوزارة من أن "استخدام هذه الأسلحة يشكل "تهديداً مباشراً وخطيراً لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين، بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة وطائرات المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تستخدم المسارات الجوية المؤدية إلى اليمن والمنطقة".

واعتبرت وزارة الدفاع اليمنية أن تهديد المجال الجوي جنوب البحر الأحمر وتحويله إلى منطقة تهديد للطائرات المدنية والمسافرين يمثل "تصعيداً بالغ الخطورة يتجاوز حدود سلامة المجال الجوي اليمني إلى المساس بسلامة المجال الجوي الدولي".وأضافت أن استخدام الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يمثّل "تهديداً مباشراً لخطوط الملاحة الجوية الدولية"، وليس شأناً محلياً يمنياً.