تقرير: المغرب يشارك في تدريب القوة المتعددة الجنسيات في غزة

في إطار ترتيبات دولية تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب وإدارة الأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة، يستعد المغرب لاحتضان أول تدريب تأسيسي للقوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة خلال الأسابيع الوشيكة

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية مصادر، فإن "المغرب سيضطلع بدور محوري في هذه الخطة، بدعم وتنسيق مع جهات أمنية إسرائيلية، إذ ستتولى الإشراف على تدريب آلاف الجنود الذين يُنتظر أن يشكلوا نواة قوة الاستقرار الدولية المكلفة بالعمل في غزة". وأوضحت التقارير أن "ممثلين عن القيادة الأمريكية العاملة في كريات غات، حيث يوجد مركز التنسيق المدني ـ العسكري لقوة الاستقرار الدولية، وصلوا خلال الأيام المنصرمة إلى العاصمة الرباط، لعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولين من القوات المسلحة الملكية، تمهيدا لإطلاق أولى الدورات التأسيسية لهذه القوة. ومن المرتقب أن تشمل التدريبات برامج متخصصة في الرماية، واللياقة البدنية، والانضباط العملياتي، إلى جانب تكوينات ميدانية أخرى تتصل بمهام حفظ الأمن والاستقرار".

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤولين في "مجلس السلام" أن "المغرب يستعد لإيفاد نحو 500 جندي للمشاركة في هذه القوة"، مشيرين إلى أن"أربع دول وافقت حتى الآن على الانضمام إليها، وهي المغرب، وكوسوفو، وكازاخستان، وألبانيا. أما إندونيسيا، التي سبق أن أعلنت نيتها إرسال نحو 800 جندي، فلم تحسم بعد مشاركتها الرسمية".

ووفقا للمعطيات المتداولة، ستباشر القوة متعددة الجنسيات مهامها في مرحلة أولى داخل مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية، على أن تتولى تأمين ما يُعرف بـ"رفح الجديدة"، وهي مدينة يُتداول أن دولة الإمارات تعتزم المساهمة في إنشائها، بهدف توفير منطقة سكنية وإدارية توصف بأنها خالية من وجود حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ورغم التقدم الذي تشير إليه التقارير في الجوانب اللوجستية والتنظيمية، فإن موعد انتشار القوة على الأرض لم يُحدد بعد بصورة نهائية، فيما ترجح التقديرات أن يبدأ تنفيذ هذه الخطوة، في أفضل السيناريوهات، مع مطلع العام المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة أجراها، منتصف الشهر الجاري، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى ضم مسؤولين من المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وشهدت الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، من بينهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.

وأسفرت هذه الزيارة عن التوقيع على اتفاق يتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وهو اتفاق يشكل الإطار القانوني المنظم للجوانب التقنية والعملياتية الخاصة بهذه المشاركة، ويحدد أسس التعاون المرتقب في حال المضي قدما في تنفيذ المشروع.