بعد موجة الاستقالات: يائير لابيد يقدم قائمة مرشحي حزب "يش عتيد" لانتخابات الكنيست الـ26

نشر حزب "يش عتيد" مساء اليوم السبت، أسماء أول 15 عضوًا في الكنيست: يائير لابيد، ميراب بن آري، نوعام تيفون، ميراب كوهين، رام بن باراك، ناعور شيري، فلاديمير بيلياك، يوراي لاهاف هيرزنو، ياسمين ساكس فريدمان، نيتا أتياس، موشيه (كينلي) تور باز، سيمون ديفيدسون، شيلي تال ميرون، روني بانتانيش مالكاي، ماتي تسارتافي هاركافي.

وقال يائير لابيد "لم يشهد التاريخ السياسي الإسرائيلي مثيلاً لهذه العملية، وهذه هي نتيجتها. لا شكّ أن هذا هو أقوى فريق في الكنيست، وإسرائيل لا تزال ديمقراطية بفضلهم بالدرجة الأولى. على مدى أربع سنوات، ناضل أعضاء الكنيست، في ظروف بالغة الصعوبة، ضد أغلبية مستبدة. وقفوا في وجه الانقلاب، وضد ائتلاف دمّر البلاد، وضد التضليل الإعلامي من كلا الجانبين." وأضاف: "إنهم محترفون، أقوياء، وذوو خبرة. كانوا بمثابة بيت ومأوى لعائلات المختطفين، سهروا الليالي في اللجان، ونزلوا إلى الشوارع، وتحدثوا في المظاهرات، وواسوا العائلات الثكلى. على الرغم من أن الحكومة كانت تتمتع بأغلبية ساحقة، وعلى الرغم من أن المعارضة كانت صغيرة ومشتتة، إلا أنهم أوقفوا قانون التهرب الضريبي، ومعظم قوانين الانقلاب، ومحاولة إلغاء المحكمة العليا، وتحويل مليارات الدولارات إلى المبتزين والفاسدين."

وأشار لابيد إلى أن "عملية إعداد القائمة التي مررنا بها غير مسبوقة. إنها اللحظة الأكثر حزنًا، ولكنها أيضًا الأكثر إلهامًا، التي مررت بها منذ دخولي عالم السياسة. لا أنوي التظاهر بأن كل شيء على ما يرام. لقد فطر قلبي هذا الأمر أكثر من مرة. كرهت كل لحظة، لكنني أحب هؤلاء الناس أكثر من أي وقت مضى. إنهم أصدقائي، إنهم عائلتي. لم يشهد التاريخ السياسي الإسرائيلي برمته عملية كهذه".

وأوضح لابيد أن أحداث في أحزاب أخرى "في الأحزاب الأخرى، يُعدّون قوائم إقصاء، ويستقيلون غاضبين، ويرفعون دعاوى قضائية. في الأحزاب الأخرى، يستيقظ الناس صباحًا ليكتشفوا من خلال وسائل الإعلام أنهم لن يكونوا في الكنيست. نحن لسنا كذلك. لقد بنينا ثقافة مختلفة، ثقافة قائمة على الصداقة والثقة. لقد حوّلنا الصعوبة إلى فرصة. أعاد الحزب ابتكار نفسه، واحتضن الجيل المؤسس الجيل الجديد وقال له: نحن نؤمن بكم".

خلال الأسبوعين الماضيين، أخبرتُ كل واحدٍ منهم: نحن لا نتجاهل الواقع. جميعنا نُدرك أن المستقبل سيتقلص بشكلٍ كبير في هذه الجولة. سيؤثر ذلك على الكثيرين منكم. على كل واحدٍ منكم أن يُقرر بنفسه كيف سيتجاوز هذه المرحلة. سأتقبل أي شخصٍ يغضب مني، أو يُغلق الباب في وجهي، أو يُلقي باللوم عليّ. أجابوني: هذا أصعب اختبارٍ مررنا به على الإطلاق، لكننا سنتجاوزه معًا. هذه ليست عملية هدم، بل إعادة بناء. القائمة المرفقة هنا ستُمثل حوالي 40% من قائمة "معًا" للكنيست القادم. لقد استخلص بينيت العبر، وجلب معه أشخاصًا ممتازين في هذه الجولة، وأنا أُؤيدهم جميعًا، لكنها ستكون قائمة طويلة.

"لقد تحدثنا كثيرًا في الليالي الأخيرة عن كيف حدث هذا لنا من قبل، أكثر من مرة. سقطنا، ورثانا الجميع، ثم نهضنا وبدأنا من جديد. لا يمكننا أن نُكسر، سنبقى هنا لسنوات عديدة قادمة. في المرة الأخيرة التي أُعلن فيها عن وفاتنا المفاجئة في الاستوديوهات، انتهى الأمر باتصالي بالرئيس وقول: "سيدي الرئيس، لقد تمكنت من تشكيل حكومة". هذا ما سنفعله هذه المرة أيضًا. أنا أؤمن بهؤلاء الناس، أؤمن بقيمنا ومسارنا، أؤمن بالارتباط مع بينيت وقيادته، وأؤمن بشكل أساسي أنه بعد كل انحدار تأتي نهضة. الأشخاص الوحيدون الذين يحققون شيئًا حقيقيًا هم أولئك الذين لا يستسلمون في الأوقات الصعبة"، هكذا اختتم حديثه. وتابع" كما قد تتذكرون، شهد حزب "يش عتيد" في الأيام الأخيرة موجة من الاستقالات، وذلك نتيجةً للتقييمات التي تشير إلى أنه في أعقاب التحالف السياسي الناشئ مع نفتالي بينيت، لن يتمكن رئيس الحزب يائير لابيد من تأمين مقاعد واقعية في القائمة الموحدة إلا لخمسة أو ستة نواب فقط. وكانت آخر المنضمات إلى الحزب هي عضو الكنيست ميخال شير، وقد سبقتها في ذلك بيوم واحد الوزيرة السابقة وعضو الكنيست كارين إلهارار. وفي الأيام التي سبقت هذه التصريحات، أعلن أعضاء الكنيست ديبي بيتون وميكي ليفي ومئير كوهين هذا الأسبوع أيضاً إنهاء مسيرتهم البرلمانية في الحزب".