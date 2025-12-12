استطلاع رأي i24NEWS: من ينبغي أن يترأس معسكر معارضة نتنياهو؟

في استطلاع رأي أجرته i24NEWS، بالتعاون مع معهد استطلاعات الرأي المباشر، وبُثّ مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج "مجلس الوزراء يوم الجمعة"، حيث استطلع آراء الجمهور حول من ينبغي أن يترأس معسكر معارضة نتنياهو. كما تناول الاستطلاع سؤالاً آخر: "إذا استمر تراجع يائير لابيد في استطلاعات الرأي حول عتبة الترشح، فهل ينبغي عليه الاستقالة حتى لا يُهدر أصوات الناخبين على معسكر معارضة نتنياهو؟".

أما بالنسبة لسؤال: "من بين الشخصيات التالية، من ترشحون لرئاسة معسكر معارضة نتنياهو؟"، فقد أجاب 39% بـ"نفتالي بينيت"، و28% بـ"أفيغدور ليبرمان"، و20% بـ"يائير غولان"، بينما قال 13% إن "يائير لابيد" هو الأنسب.

أما بين ناخبي المعارضة، فكانت النتائج أكثر إثارة للاهتمام. أفاد 50% من المشاركين في الاستطلاع أن بينيت هو الأنسب لقيادة المعسكر المناهض لنتنياهو، بينما رأى 22% أن يائير غولان هو الأنسب، و21% أن أفيغدور ليبرمان هو الأنسب، أما النسبة المتبقية - 7% فقط - فقد ذكرت يائير لابيد.

كما سألنا: "إذا استمر تراجع يائير لابيد في استطلاعات الرأي قرب عتبة الانتخابات، فهل ينبغي عليه الاستقالة حتى لا يُهدر أصواتًا لصالح المعسكر المناهض لنتنياهو؟" أجاب 45% بنعم، و37% بلا، بينما قال 18% إنهم لا يعرفون.

أما بخصوص سؤال: "هل تؤيدون أم تعارضون تعيين ضباط شاركوا في حملة الرفض في مناصب بالجيش الإسرائيلي؟"، فقد أجاب 55% من المشاركين بأنهم يعارضون، و38% بأنهم يؤيدون، بينما لم يُبدِ الباقون رأيًا.

هل تؤيدون أم تعارضون تعيين ضباط شاركوا في حملة الرفض في مناصب بالجيش الإسرائيلي؟ عند سؤال المشاركين: "إذا أعرب رفاق السلاح عن ندمهم على حملة الرفض، فهل تعتقدون أنه ينبغي مسامحتهم؟"، أجاب 47% بالإيجاب، بينما رفض 44%، ولم يُبدِ الباقون رأيهم.

جُمعت العينة وأُجريت التحليلات بواسطة شركة "دايركت بولز" المحدودة، برئاسة زورييل شارون، لصالح قناة "آي 24 نيوز"، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لجنة استطلاع، وشملت 518 مستجيبًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يُمثلون عينةً تمثيليةً من عامة السكان في إسرائيل. يبلغ هامش الخطأ الإحصائي 4.3% ± باحتمالية 95%.