تقرير: احتمال سفر الأم وابنتها الإسرائيليتين المفقودتين إلى أمريكا الجنوبية

أفادت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الجمعة، أن الأم وابنتها الإسرائيليتين المفقودتين، مالي وليئيل ياهالومي، ربما تكونان قد سافرتا إلى أمريكا الجنوبية بعد مغادرتهما النمسا، حيث أعربت مصادر في الشرطة الإسرائيلية عن تفاؤل حذر بعد ورود معلومات جديدة حول مكان وجودهما.

ومن جهتها أعلنت الشرطة في النمسا، مساء اليوم الجمعة، أن "مالي ولييل ياهالومي، اللذين كانا مفقودين لمدة أسبوع، قد غادرا البلاد بمحض إرادتهما".

انقطع الاتصال بمالي، 50 عامًا، وليئيل، 23 عامًا، منذ 7 أغسطس/آب، أثناء سفرهما في فيينا. وكانتا قد وصلتا إلى النمسا بعد زيارة براغ، ثم لم تستقلا رحلتهما المقررة للعودة إلى إسرائيل.

ومن جهتها ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية أن "الاثنتين غادرتا النمسا على ما يبدو إلى ألمانيا قبل مغادرة أوروبا"، مع معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن "أمريكا الجنوبية كانت وجهتهما". وأفادت القناة 13 أن مسؤولين كبارًا في الشرطة الإسرائيلية يناقشون الخطوات التالية بعد تلقيهم المعلومات الجديدة.

يتولى التحقيق في القضية في إسرائيل منظمة "لاهاف 433"، بينما تنسق السلطات الإسرائيلية والنمساوية جهود البحث. وفرضت محكمة يوم الخميس حظرًا على نشر تفاصيل التحقيق، يسري حتى 13 سبتمبر/أيلول.