دعا زعيم حزب الخضر البريطاني زاك بولانسكي، اليوم الجمعة، الحكومة البريطانية إلى قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان. ويأتي هذا الموقف في خضم حملة الانتخابات المحلية، وطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة على الدولة الإسرائيلية، التي اتهمها بـ"التصرف بطريقة غير منضبطة تمامًا"، وسط تصاعد التوترات المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وفي خطاب ألقاه في لندن، ندد بولانسكي بما وصفه بـ"الامتيازات الممنوحة لإسرائيل على الساحة الدولية"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات أشد، تشمل تعليق اتفاقية التجارة الثنائية ووقف مبيعات الأسلحة. كما اتهم رئيس الوزراء كير ستارمر بعدم إدانة الأعمال الإسرائيلية بشكل كافٍ. وأكد على أن"إصرار الحكومة على أن المملكة المتحدة غير متورطة في الصراع مع إيران ليس دقيقًا تمامًا"، مشيرًا إلى "استخدام قواعد المملكة المتحدة لدعم قاذفات أمريكية في ضربات ضد إيران". وقال: "ما نحتاج إليه هو فصل الجيش البريطاني عن الجيش الأمريكي، ومنع الولايات المتحدة من استخدام مجالنا الجوي".

وصرح زعيم حزب الخضر أيضًا بأن على المملكة المتحدة منع الولايات المتحدة من استخدام مجالها الجوي في عمليات عسكرية تستهدف إيران، داعيًا إلى "فك الارتباط" بين لندن وواشنطن في التعاون العسكري. وتضفي خلفية زاك بولانسكي بُعدًا خاصًا على كلماته. وُلد في عائلة يهودية، وكان طالباً سابقاً في مدرسة يهودية في مانشستر، ويؤكد أن التزامه بالفلسطينيين ينبع تحديداً من هويته وتاريخه. وهو يدعو إلى نهج قائم على قيم العدالة والذكرى، مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ "لن يتكرر ذلك أبداً" على مستوى العالم.