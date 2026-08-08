رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، أعرب في محادثات خاصة مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب عن الحاجة لإيجاد "طريق للخروج" من الحرب مع إيران – وذلك بحسب ما أفادت قناة CNN الليلة الماضية (السبت)، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.

وفقًا للتقرير، كين يعتقد أن الخيارات العسكرية التي تتم دراستها حاليًا قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، وأن القوة الجوية وحدها من غير المتوقع أن تكفي لتحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس دونالد ترامب. مصدر مطلع على الموضوع قال لـCNN: "كين يبحث عن مخرج."

الجنرال ليس المسؤول الرفيع الوحيد في الإدارة الأمريكية الذي يعتقد أن الحملة وصلت إلى نقطة تحول. ووفقًا لاثنين من المصادر، فقد تحدث عن المخاطر الكامنة في الخيارات المختلفة لتوسيع الحملة وعن إمكانية إيجاد طريقة لإنهاء الحرب مع مسؤولين آخرين في الإدارة، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وفقًا لشبكة CNN، تعكس المحادثات مخاوف بين مسؤولين كبار في الإدارة من احتمال أن تصعيد إضافי لن يحقق أهدافه، وفي الوقت نفسه سيدفع الولايات المتحدة إلى التورط بشكل أعمق في المعركة.

نؤكد أن التقرير لا يشير إلى قرار أمريكي بإنهاء الحرب، بل إلى مناقشات داخلية حول إمكانية إيجاد مسار يسمح للولايات المتحدة بتقليص تدخلها في المعركة.