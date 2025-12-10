الأمن القومي أولاً..شروط مصرية صارمة تعرقل اجتماع السيسي ونتنياهو في واشنطن

أكد مسؤولان مصريان لصحيفة الشرق الأوسط أن أي لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يُعقد ما لم تقدّم إسرائيل تعهدًا صريحًا ونهائيًا بوقف أي حديث عن تهجير الفلسطينيين، معتبرين أن هذا الطرح "يمثل تصفية للقضية الفلسطينية ويشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري".

ونفى المسؤولان وصول أي اتصالات من واشنطن إلى القاهرة بشأن ما نقله تقرير Axios حول اجتماع محتمل بين السيسي ونتنياهو في منتجع مارالاغو هذا الشهر، مشيرين إلى أن "المسؤولين في القاهرة اطّلعوا على الأمر من خلال وسائل الإعلام فقط، ولم يحدث أي تواصل مصري–أميركي حوله حتى الآن".

مصر: فرق بين حضور قمة دولية ولقاء ثنائي

أحد المصادر أوضح الفرق بين دعوة نتنياهو لحضور قمة السلام في شرم الشيخ، التي شارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول آخرين وشهدت توقيع اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وبين عقد لقاء ثنائي مباشر مع السيسي.

وأوضح أن حضور نتنياهو لتلك القمة كان سيعني إقرارًا رسميًا من إسرائيل بالاتفاق الذي يتضمن منع طرح ملف تهجير الفلسطينيين، بينما اللقاء الثنائي يتطلب التزامًا إسرائيليًا واضحًا قبل انعقاده.

العلاقات قائمة… لكن اللقاءات ليست تلقائية

وأشار المسؤولان إلى أن مصر تحترم علاقاتها الرسمية مع جميع الدول، بما فيها إسرائيل، مؤكدين أن اللقاءات الرئاسية ليست تلقائية وإنما تخضع لـ"تقدير الدولة المصرية وأجهزتها وفق ما يخدم الأمن القومي والمصلحة الوطنية المصرية، وبما يتناسب مع المواقف المصرية تجاه الملفات المطروحة على الساحة".