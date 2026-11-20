أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل مشتبه به وإلقاء القبض على آخر خلال حادثة وقعت في الضفة الغربية، وذلك بعد اقترابهما من تجمع "بيت إيل" السكني. وذكر الجيش أن قواته وعناصر الأمن المحلي استجابوا للحادثة، حيث قام منسق الأمن المحلي بإطلاق النار في الهواء قبل أن يوجه سلاحه نحو أحد المشتبه بهما، مما أدى إلى مقتله.

وأضاف البيان أن الحادثة قيد المراجعة، وأن السلطات المختصة ستتخذ قراراً بشأن كيفية المضي قدماً في التحقيق.