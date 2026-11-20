دعت المحامية البريطانية المختصة في حقوق الإنسان، هيلينا كينيدي، اليوم الجمعة، إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم (داعش) على الجرائم التي ارتكبوها بحق الإيزيديين خلال اجتياح التنظيم لشمال العراق عام 2014.

وقالت كينيدي، وهي عضوة في مجلس اللوردات البريطاني عن حزب العمال، إن "عمليات الاغتصاب الجماعي واستعباد النساء الإيزيديات تُعد واحدة من أكبر وصمات العار في العقدين الماضيين". وأشارت إلى أن "العديد من الدول وهيئات دولية -بما في ذلك البرلمان الأوروبي- صنّفت عمليات القتل والاستعباد التي طالت آلافاً من أبناء الأقلية الدينية الإيزيدية على أنها إبادة جماعية، إلا أن المساءلة الفردية للمتورطين لا تزال غائبة"."العديد من الدول وهيئات دولية -بما في ذلك البرلمان الأوروبي- صنّفت عمليات القتل والاستعباد التي طالت آلافاً من أبناء الأقلية الدينية الإيزيدية على أنها إبادة جماعية، إلا أن المساءلة الفردية للمتورطين لا تزال غائبة".

وقد ترأست كينيدي هذا الأسبوع لجنة استمعت إلى شهادات ناجين إيزيديين في ألمانيا، التي تحتضن أكبر تجمع للإيزيديين خارج العراق. وتحمل هذه اللجنة اسم "اللجنة الدولية للحقيقة"، وقد أُنشئت بهدف حشد الدعم لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم قضائياً. وتضم اللجنة في عضويتها نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، وأولكساندرا ماتفيتشوك، التي فازت مجموعتها الحقوقية الأوكرانية بالجائزة نفسها عام 2022.

وعلى الرغم من توثيق الفظائع التي ارتُكبت بحق الإيزيديين على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، إلا أن كينيدي أكدت أن العديد من الجناة تمكنوا من الإفلات من العدالة.وقالت في بيان لها: "إن الاعتراف الدولي بهذه الإبادة الجماعية ليس كافياً؛ إذ يجب على الحكومات تقديم عناصر تنظيم داعش إلى المحاكم، وذلك لإنصاف الإيزيديين وإثبات للعالم أجمع أنه لا يمكن الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية".وأضافت أن إنشاء محكمة دولية متخصصة من شأنه أن يوفر "مساراً ملموساً نحو تحقيق العدالة الحقيقية".

وتُعد الهجمات التي استهدفت الإيزيديين واحدة من أكثر فصول الحروب في العراق وسوريا قسوة؛ حيث أقام تنظيم "الدولة الإسلامية" ما أسماه "خلافة" سيطرت في ذروة قوتها على نحو ثلث مساحة البلدين، قبل أن يُهزم التنظيم في عام 2017. وقد قُتل آلاف الإيزيديين، كما اختُطفت آلاف النساء اللواتي بِعنَ أو وُزِّعن كسبايا في شكل من أشكال الاستعباد الجنسي. فرّ مئات الآلاف من الإيزيديين من قضاء سنجار في العراق -في بعض الأحيان بمساعدة ضربات أمريكية وعراقية استهدفت قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)- وذلك في وقت سعى فيه التنظيم إلى القضاء على ديانتهم التي يعتبرها "كفرًا".

وفي حين قُتل آلاف من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال حملة قادتها الولايات المتحدة، وأُسر كثيرون غيرهم، فإن العديد من هؤلاء المعتقلين أُدينوا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وليس بجرائم ارتُكبت ضد الإيزيديين تحديدًا