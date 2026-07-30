قدمت النيابة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد سائق سيارة إسعاف يبلغ من العمر 34 عامًا من بلدة البعنة في الجليل، بتهمة تنفيذ مهام لصالح جهات استخباراتية إيرانية، وفق ما أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وبحسب بيان السلطات، استغل المتهم، أمير هشام محمد تيتي، عمله الذي منحه إمكانية دخول المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء إسرائيل، وقام بنقل صور ومعلومات عن منشآت طبية في فترات العمل الاعتيادية وحالات الطوارئ.

وأفادت التحقيقات بأنه تم توقيف تيتي في 29 يونيو/حزيران 2026، للاشتباه بتنفيذه مهام بتوجيه من جهات إيرانية، حيث تبيّن خلال التحقيق أنه وثّق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أثناء وجوده في مستشفى بمدينة نهاريا، وأرسل الصور إلى مشغليه، كما قام بتصوير منطقة عميمقام التي يقيم فيها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

كما اتُهم بتلقي طلبات لتصوير مواقع وأحداث أخرى، بينها ساحة المختطفين في تل أبيب أثناء حمله لافتة تحمل صور المختطفين، إضافة إلى توثيق مظاهرة في منطقة الحوريف بمدينة حيفا.

ووفقًا للائحة الاتهام، حصل المتهم مقابل هذه المهام على عشرات آلاف الشواكل، جرى تحويلها إليه عبر حسابات أفراد من عائلته، إضافة إلى مدفوعات بواسطة محفظة رقمية.

وتأتي القضية بعد فترة قصيرة من حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة خمس سنوات على جندي إسرائيلي أدين بالتواصل مع جهات إيرانية ونقل معلومات يمكن أن تفيد العدو، بعد أن تلقى عرضًا عبر تطبيق "تلغرام" لتنفيذ مهام تصوير مقابل أموال.