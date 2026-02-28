هجوم أيام أم ضربة خاطفة؟ ما هي أهداف إسرائيل وأمريكا في ايران

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين بارزين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن العملية العسكرية ضد إيران مرشحة للاستمرار "عدة أيام على الأقل"، مشيرين إلى أن الضربة الأولى بدأت صباح اليوم واستهدفت مواقع استراتيجية وشخصيات قيادية إيرانية.

وبحسب المصادر، سعت إسرائيل في الموجة الأولى إلى تحقيق عنصر المفاجأة واستهداف أكبر عدد ممكن من القيادات، على اعتبار أن الإجراءات الأمنية الإيرانية ستُشدد لاحقًا. وأوضحت أن التهديد الرئيسي الذي تضعه إسرائيل في حساباتها يتمثل في الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ما دفعها إلى التركيز على مخازن الصواريخ ومنشآت الإنتاج ومنصات الإطلاق.

ووفق التقرير، فإن الخطة التي عُرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن توزيعًا للأدوار، بحيث تركز إسرائيل على البنية الصاروخية، فيما يُتوقع أن تستهدف الولايات المتحدة منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وأهدافًا تابعة للحرس الثوري.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق بين الجانبين، مع استمرار الضربات في عدة مناطق داخل إيران، وسط استعدادات أمنية مشددة في إسرائيل وترقب إقليمي لاحتمال اتساع نطاق المواجهة.