بعد الضربة الاستباقية في طهران: شن رشقات صاروخية تجاه إسرائيل |تحديثات
الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل أجهزة الإنذار المسبق • تقارير عن هجمات في مناطق واسعة من طهران - بما في ذلك بالقرب من المجمع الرئاسي • رويترز : نقل خامنئي لمنطقة آمنة : كافة التحديثات
شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا على إيران صباح اليوم (السبت)، وأعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل، عقب "هجوم صاروخي وطائرات مسيرة محتمل على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية محلية بتنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في طهران، بما في ذلك منطقة القصر الرئاسي. وذكرت وكالة أنباء فارس أن صواريخ أصابت أيضًا منطقة الجامعة. وصرح مصدر رفيع لوكالة رويترز أن خامنئي ليس في العاصمة، وقد نُقل إلى مكان آمن.
وقد شددت قيادة الجبهة الداخلية الإجراءات في جميع أنحاء البلاد، بحيث لا يُسمح إلا بالأنشطة الضرورية. وتشمل هذه الإجراءات حظر إقامة الأنشطة التعليمية والتجمعات والذهاب إلى أماكن العمل، باستثناء الشركات الأساسية.
ونظرًا للوضع الراهن، أعلنت وزيرة الخارجية ميري ريغيف إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية. وأعلنت عدة شركات، من بينها شركة طيران حيفا، إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل.
إنذارات إضافية في القدس وشمال إسرائيل
تم تفعيل إنذارات إضافية تحذر من إطلاق صواريخ وقذائف في منطقة القدس وفي عدد من المواقع في الشمال، بما في ذلك منطقة المروج والجليل.
الجيش الإسرائيلي: رصد وابل صواريخ آخر من إيران
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إطلاق وابل صواريخ آخر باتجاه إسرائيل. وأضاف: "نرجو منكم الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والتعليمات التي يتم توزيعها عليكم. يجب عليكم البقاء في منطقة آمنة حتى صدور بيان رسمي بهذا الشأن."
⭕️ قيادة الجبهة الداخلية تطالب جميع سكان إسرائيل البقاء بالقرب من المناطق المحمية
وزارة الصحة الإسرائيلية: جميع المستشفيات في أعلى درجات الاستعداد والتحوّل إلى الملاجئ تحت الأرض
أعلنت وزارة الصحة عن رفع جميع المستشفيات في البلاد إلى أعلى مستويات التأهب، مع الانتقال إلى الملاجئ المحصنة تحت الأرض وفق التعليمات المسبقة. كما تقرّر تعليق النشاطات الطبية غير الطارئة، بما في ذلك العيادات الخارجية وأنشطة الرعاية الأولية مثل "قطرات الحليب"، مع استمرار تقديم الخدمات الحيوية فقط مثل غسيل الكلى. وطالبت الوزارة بإخلاء المرضى غير الضروريين لمستشفياتهم أو تحويلهم لمؤسسات بديلة للإقامة.
الجيش الإسرائيلي والأمريكي يشن هجمات على أهداف النظام في إيران، وشنّا هجمات على أهداف عسكرية على دفعات.
مصادر أمريكية: الهجمات على إيران ستكون أوسع بكثير من يونيو الماضي
أفادت مصادر أمريكية لصحيفة نيويورك تايمز بأن الهجمات الحالية على إيران من المتوقع أن تكون "أوسع بكثير" مقارنة بالهجمات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية في شهر يونيو الماضي.
تواصل الانفجارات في المدن الإيرانية والعراق تغلق مجالها الجوي
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم عن وقوع انفجارات جديدة في عدة مدن، بينها طهران، أصفهان، كرمانشاه، قم، وكرج.
في الوقت نفسه، أعلنت السلطات العراقية إغلاق المجال الجوي للبلاد بشكل كامل حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة.
إغلاق المجال الجوي الإيراني وتعطل خطوط الهاتف في طهران
أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، مجيد أخوان، أن "المجال الجوي الإيراني مغلق بالكامل حتى إشعار آخر".
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير محلية عن تعرض بعض خطوط الهاتف في العاصمة طهران لأضرار نتيجة الأحداث الأخيرة، ما أدى إلى تعطل الاتصالات في عدة مناطق.
إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية في إسرائيل بعد الهجمات على إيران
أعلنت وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية أنه بناءً على تقييم الوضع الحالي ووفقًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، تم الانتقال من “نشاط كامل” إلى “نشاط ضروري” في جميع أنحاء البلاد.
بناءً على ذلك، تم إلغاء جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية، ومنع التجمعات وحضور أماكن العمل غير الضرورية، مع استمرار عمل القطاعات الحيوية فقط. القرار سارٍ حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر الأمنية الحالية.
الاسم الذي أطلقته إسرائيل على الهجوم ضد إيران هو "دراع يهودا".
استهداف مكتب المرشد الأعلى خامنئي في طهران خلال سلسلة الهجمات الإسرائيلية
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن إحدى الضربات الجوية أو الصاروخية في العاصمة الإيرانية طهران استهدفت المنطقة التي تقع فيها مكاتب المرشد الأعلى علي خامنئي.
الولايات المتحدة تشارك في الهجمات ضد إيران: حيث جرت محاولات اغتيال مستهدفة
انفجارات مستمرة في طهران وعمود دخان يرتفع من عدة مواقع
ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن سلسلة من الانفجارات تتواصل في عدة مواقع بالعاصمة طهران. وشوهد عمود من الدخان يتصاعد من وسط المدينة، وسط حالة من الترقب والتوتر بين السكان.
إسرائيل تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية بعد التصعيد مع إيران
أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، أن سلطة الطيران المدني أصدرت قرارًا بإغلاق المجال الجوي لإسرائيل أمام جميع الرحلات المدنية حتى إشعار آخر، في أعقاب التصعيد العسكري مع إيران.
ودعت الوزيرة المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المطارات، فيما يُطلب من المسافرين الموجودين خارج البلاد متابعة وسائل الإعلام وشركات الطيران للحصول على تحديثات حول مواعيد إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات.
الجيش الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد ويوقف التعليم والتجمعات
أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن انتقال جميع مناطق البلاد إلى مستوى "النشاط الضروري" ابتداءً من الساعة 8:00 صباحًا، في خطوة تشمل إجراءات صارمة للوقاية والأمن المدني.
وتشمل التوجيهات الجديدة حظر جميع الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، ومنع الذهاب إلى أماكن العمل باستثناء القطاعات الحيوية. وأكد المتحدث باسم الجيش ضرورة متابعة التعليمات الرسمية التي تصدرها قيادة الجبهة الداخلية عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك البوابة الوطنية للطوارئ وتطبيق الهاتف الذكي المخصص.
الجيش الإسرائيلي يوضح بشأن الإنذارات: لا حاجة للبقاء في الملاجئ حالياً
أكد الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات التي دوت في عدة مناطق بالبلاد تأتي في إطار تحذير مسبق للجمهور، ولم يتطلب الوضع حالياً التوجه إلى الملاجئ.
وقال المتحدث باسم الجيش إن هذه التنبيهات تهدف إلى توعية السكان بإمكانية وقوع هجمات صاروخية، مؤكدًا أن "الإنذارات استباقية لرفع مستوى اليقظة لدى المواطنين، ولا يوجد حالياً أي داعٍ للبقاء داخل الملاجئ".
تقرير إيراني عن انفجارات في طهران
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع ثلاثة انفجارات في وسط طهران. ونُشر التقرير بعد دقائق من إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس شنّ "ضربة استباقية" ضد إيران.