شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا على إيران صباح اليوم (السبت)، وأعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل، عقب "هجوم صاروخي وطائرات مسيرة محتمل على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية محلية بتنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في طهران، بما في ذلك منطقة القصر الرئاسي. وذكرت وكالة أنباء فارس أن صواريخ أصابت أيضًا منطقة الجامعة. وصرح مصدر رفيع لوكالة رويترز أن خامنئي ليس في العاصمة، وقد نُقل إلى مكان آمن.

وقد شددت قيادة الجبهة الداخلية الإجراءات في جميع أنحاء البلاد، بحيث لا يُسمح إلا بالأنشطة الضرورية. وتشمل هذه الإجراءات حظر إقامة الأنشطة التعليمية والتجمعات والذهاب إلى أماكن العمل، باستثناء الشركات الأساسية.

ونظرًا للوضع الراهن، أعلنت وزيرة الخارجية ميري ريغيف إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية. وأعلنت عدة شركات، من بينها شركة طيران حيفا، إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل.