يسعى بنيامين نتنياهو لاستعادة زمام المبادرة. ففي الوقت الذي يحاول فيه غادي آيزنكوت وضع اللمسات الأخيرة على ائتلافه، تجري مشاورات مكثفة في محيط رئيس الوزراء المنتهية ولايته بهدف عرقلة تشكيل حكومة جديدة، وذلك وفقاً لما كشفته القناة الإسرائيلية "N12".

ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز مقترح غير متوقع: القبول، من حيث المبدأ، بأن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، على أن يخلفه نتنياهو لاحقاً في إطار اتفاقية تناوب. ومع ذلك، فإن الهدف من هذا المقترح ليس بالضرورة التنازل عن السلطة، بل كسب الوقت، وإضعاف "كتلة التغيير"، واختبار مدى جدية منافسه في تشكيل ائتلاف وحدة وطنية.

غير أن هذه الاستراتيجية تواجه معارضة شديدة، لا سيما داخل عائلة نتنياهو. ويخشى خصومه أن تؤدي تنازلات كهذه إلى إضفاء الشرعية على آيزنكوت كرئيس للوزراء، وتشجيع الأحزاب الأرثوذكسية (الحريدية) - وعلى رأسها حزب "شاس" - على الانضمام إلى ائتلافه. وهذا هو بالضبط المحور الذي يركز عليه نتنياهو جهوده حالياً؛ إذ يمارس المقربون منه ضغوطاً على الحاخام موشيه هيليل هيرش لمنع تصدع الكتلة الأرثوذكسية. ووفقاً للتحليلات التي أوردتها القناة "N12"، فإن أي ائتلاف يعتمد على دعم "القائمة المشتركة" سيكون أكثر هشاشة من حكومة تضم في صفوفها الأحزاب الدينية.

من جانبه، ينتقد غادي آيزنكوت حالة الجمود التي تعتري المحادثات مع حزب "الليكود". فبعد خمسة اجتماعات عُقدت خلال أسبوعين، يؤكد آيزنكوت أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس بشأن مطالبه الرئيسية، وهي: استبعاد المتطرفين، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية حول أحداث السابع من أكتوبر، وسن قانون يفرض الخدمة العسكرية على الجميع. وفي المقابل، يرفض حزب "الليكود" هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لا يزال يدعم فكرة تشكيل حكومة وحدة. وفي هذا السياق، لا يزال نفتالي بينيت يفضّل ائتلافاً موسعاً يتولى إيزنكوت قيادته في البداية، في حين يرفض يائير غولان أي صيغة تُبقي نتنياهو في السلطة.