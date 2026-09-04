قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، "أيعقل أن تظل الأقلية الصغيرة هي المحترمة، والأغلبية الكبيرة تُنحّى جانباً؟ ألا ينبغي لأجهزة الإذاعة والتلفزيون أن تُصبحَ وطنية؟ ألا ينبغي لها أن تُصبحَ وطنيةً حتى بعد حربِ الاثني عشر يوماً؟ ولا حتى بعد حرب الأربعين يوماً؟ وتظل محتكرةً لجهة وفئة معينة؟".

وانتقد روحاني رواية الإعلام الرسمي في بلاده، ووصف جهاز الإذاعة والتلفزيون الرسمي بأنه لا يمثل جميع فئات الشعب ويظل محتكراً لفئة محدودة، مشيرا إلى أن "إدارة التلفزيون الرسمي لا تحترم الشعب الإيراني".وأضاف: "من يتحدث هناك الآن؟ حين يقول رئيسُ الجمهورية: "أنا لا أشاهدها إطلاقاً"، فمن ذا الذي يستطيعُ مشاهدتَها؟ من يملك الصبرَ لمشاهدتِها؟ ومن يملك أعصاباً تحتملُ الاستماعَ إليها؟".

كما تحدث روحاني عن أن أجهزة الدولة يجب ألا تكون حزبية، مشدداً بالقول: "الأجهزةُ الاستخباراتيةُ يجب أن تكونَ فوق الحزبية، والأجهزةُ الأمنيةُ يجب أن تكونَ فوقَ الحزبية، والمؤسسةُ التي تُريدُ بثَ صوتِ الناسِ مثلَ الإذاعةِ والتلفزيون والإعلام يجب أن تكونَ فوقَ الحزبية، والسلطةُ القضائيةُ يجب أن تكونَ فوقَ الحزبية".

وتساءل روحاني "لماذا لا نريد احترامَ الناس؟ نحن نتحجج ونقول مثلاً إن البنزينَ شحيح، حسناً.. ونقول لا يمكن خفضُ التضخمِ فوراً، لكنّ هذه الوسيلةَ الإعلاميةَ يمكن وضعُها تحت تصرف الجميع، أليس كذلك؟ هذا الأمرُ لا يستغرق سوى لحظة.. يمكن في ظرفِ ساعة واحدة وضعُ هذا الإعلامِ تحت تصرفِ الشعبِ الإيراني بأكملِه؛ ليأتي الشعب الإيراني ويتحدث، وليتكلمَ الجميع، بدلاً من أن تقتصرَ على مجموعةٍ محدودة من بضع عشراتٍ أو بضع مئاتٍ من الأشخاصِ فقط، بينما البقيةُ لا يملكون الطاقةَ حتى لمشاهدتِها ولا يحاولون الاستماعَ إليها".