الوزارات الحكومية المسؤولة عن الصحة العامة، الرفاهية والإسكان بقيت بدون وزير حاضر في الميدان، في حين أن الوزير حاييم كاتس يتواجد في أمريكا الجنوبية دون إمكانية العودة إلى إسرائيل بشكل فوري، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم (الثلاثاء).

الوزير كاتس، الذي يشغل منصب وزير الصحة، وزير الإسكان، وزير السياحة ووزير الرفاه، خرج في جولة سياسية يوم الأحد الماضي، قبل اندلاع التصعيد العسكري مع إيران مباشرة. غيابه الجسدي عن إسرائيل في هذا الوقت يثير القلق بشأن إدارة الأنظمة المدنية في حالة الطوارئ، خاصة في ظل حقيقة أنه يسيطر على عدد كبير من مراكز اتخاذ القرار.

اضطرت وحدة الأمن "مَاغين" في الأيام الأخيرة لمواجهة تحدٍ لوجستي وعملياتي معقد في محاولة لتأمين الوزير كاتس في وجهات بعيدة، وهي مهمة أصبحت أكثر خطورة وحساسية منذ بدء تبادل الضربات مع إيران. التوتر الأمني أدى إلى تغييرات في جداول الرحلات الجوية وفرض قيود على الحركة مما يصعّب إعادة الوزير بسرعة إلى إسرائيل، في ظل محاولة الحفاظ على أعلى مستوى من الحماية في مواجهة تهديدات محتملة في الخارج.

نذكر أن وزارة الداخلية تعمل بدون وزير فعّال منذ أكثر من سبعة أشهر. نشأ هذا الوضع بعد استقالة وزراء حزب شاس بسبب أزمة قانون التجنيد، ومن بينهم وزير الداخلية السابق موشيه أربيل. في السابق، عُرضت صلاحيات وزارة الداخلية على الوزيرين حاييم كاتس وياريف ليفين، لكنهما رفضا استلامها بحجة أن الحقيبة واسعة النطاق وتتطلب اهتمامًا كبيرًا. على إثر ذلك، من المتوقع أن تصادق الحكومة على نقل صلاحيات الوزارة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إضعاف الخدمة العامة ونقل الصلاحيات لرئيس الحكومة الإسرائيلية يثير معارضة شديدة بين موظفي وزارة الداخلية وكتل المعارضة، الذين يعتزمون التماس إلى المحكمة العليا ضد هذا الإجراء.