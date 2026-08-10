2 إلى 5 مسيّرات إيرانية كل ليلة : الهجمات الإيرانية التي يخفيها الأميركيون

نشر أول: في طهران، لا تنطفئ النيران، بل تزداد اشتعالاً. ففي كل ليلة، تُشنّ هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، بينما يختارون في واشنطن التكتم الإعلامي والحفاظ على هذا الغموض.

تصرفات الرئيس ترامب تدل على سياسة واضحة من قبل الإدارة: منع تصعيد واسع النطاق وتجنب ضربات رد شاملة. الأمريكيون يفضلون الحفاظ على الوضع القائم، حتى ولو على حساب تحمل أحداث موضعية.

كل ليلة يطلق الإيرانيون بين طائرتين إلى خمس طائرات مسيّرة على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، في تهديد مباشر لطرق الملاحة. الهجوم بواسطة الطائرات المسيّرة الأسبوع الماضي على القاعدة الأمريكية في الكويت تم التعتيم عليه بالكامل من قبل الإدارة الأمريكية. هذا يشير إلى نمط عمل متعمد - الهجمات لا يُبلّغ عنها بهدف عدم التسبب بتصعيد.

على الرغم من محاولة تهدئة الأوضاع، واشنطن لا تنوي تقليص حجم قواتها في الشرق الأوسط.

الرئيس ترامب يُظهر استعدادًا لتحمّل حوادث موضعية - سواءً لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية أو على خلفية انتقادات داخلية في الولايات المتحدة. في غياب خطوة إيرانية دراماتيكية أو الدخول في مفاوضات مباشرة، الاتجاه المتوقع هو حصار طويل الأمد على إيران.