أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي مكالمة متوترة، بدا فيها وجود تباين بين آرائهما المختلفة بشأن استمرار الحرب في إيران، وذلك وفقًا لما أفادت به شبكة CNN اليوم (الخميس).

وفقًا للتقرير، لم تكن المحادثة يوم الثلاثاء هي الأولى بين الاثنين في الأيام الأخيرة. حيث تحدث الزعيمان يوم الأحد، شارك ترامب أنه من المتوقع أن يبدأ بهجمات مركزة جديدة على إيران في بداية الأسبوع، كجزء من عملية كان من المفترض أن تحصل على اسم جديد: عملية المطرقة. ومع ذلك، بعد حوالي 24 ساعة من المحادثة الأولية، أعلن ترامب أنه يوقف الهجمات التي قال إنها كانت مخططة ليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب حلفاء في الخليج، من بينهم قطر، السعودية، والإمارات.

أفادت قناة CNN أن المفاوضات المستمرة أحبطت رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو، الذي يدعم منذ فترة طويلة نهجًا أكثر عدوانية تجاه طهران ويعتقد أن التأخير يصب في مصلحة الإيرانيين فقط. خلال المحادثة يوم الثلاثاء، التي استغرقت حوالي ساعة، أعرب نتنياهو للرئيس عن خيبة أمله وقال له إنه يعتقد أن تأجيل الهجمات المتوقعة كان خطأ، وأن عليه الاستمرار كما هو مخطط. وقال مصدر إسرائيلي معروف لـCNN: "دفع نتنياهو إلى استئناف العمليات العسكرية".