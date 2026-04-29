التوتر السياسي والأمني في لبنان يزداد في ظل الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مع إسرائيل. ووفق التقديرات، من المتوقع أن يبذل حزب الله كل ما في وسعه لإفشال المفاوضات - وهناك خشية حتى من أن يحاول إستهداف الرئيس جوزيف عون نفسه.

مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إن المفاوضات التي يديرها رئيس لبنان تعرض حياته للخطر. مقربوه ادعوا أن "حياته في خطر"، وأضافوا أن قصر الرئاسة يتعامل بجدية مع التهديدات التي توجه إليه.

بالتوازي، أوضح مسؤول كبير في حزب الله أن "التنظيم سيُحبط محاولات خلق أنطوان لحد جديد"، في إشارة إلى معارضة شديدة لأي خطوة نحو الحوار مع إسرائيل. في الوقت نفسه، ووفقا للتقديرات، يستعد حزب الله أيضا لإثارة الاضطرابات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

أيضًا في الساحة الداخلية تسجل تصعيدًا: عائلات في منطقة البقاع تهدد الرئيس، في حين شدد وزير الدفاع اللبناني على أنه تُتخذ خطوات لتعزيز الوجود الأمني في بيروت وأوضح أن السلاح يجب أن يكون بيد القوات الشرعية فقط.

رئيس لبنان نفسه هاجم حزب الله وقال إن جرّ البلاد إلى الحرب هو خيانة، وليس التفاوض. من ناحية أخرى، صرح نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب يرفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وسيواصل الرد على أفعالها.