تتواصل المفاوضات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، في ظل استمرار الخلافات بين شركاء "كتلة التغيير". وفي الوقت الذي يبرم فيه غادي آيزنكوت اتفاقيات ائتلافية متعددة، رحب يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين"، يوم الجمعة بتقاربه مع حركة "ياشار" (التي يقودها آيزنكوت)، محذراً في الوقت ذاته من أي تحالف قد يؤدي إلى بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة.

وقال يائير غولان في بيان له: "لقد توصلنا إلى اتفاقات مهمة مع غادي آيزنكوت"، مؤكداً على رغبة الطرفين في بناء شراكة قائمة على المسؤولية المشتركة تجاه مستقبل إسرائيل. وينص الاتفاق، من بين أمور أخرى، على منح حزب "الديمقراطيين" أربع حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة عدة لجان برلمانية، بما في ذلك لجنة الدستور والقانون والقضاء. كما تعهد الحزبان بإلغاء الإصلاح القضائي الذي تم إقراره في عهد حكومة نتنياهو، وهو ملف يُعد بالغ الحساسية في الحياة السياسية الإسرائيلية.

ومع ذلك، لم ينجح هذا الاتفاق في تبديد التوترات داخل الكتلة. إذ أبدى يائير غولان قلقه الصريح إزاء موقف نفتالي بينيت، الذي لا يزال يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب الليكود. ويرى زعيم حزب "الديمقراطيين" أن سيناريو كهذا يمثل "خطراً على مستقبل إسرائيل" وفرصة ضائعة لتحقيق التغيير.

من جانبه، لا يستبعد نفتالي بينيت خيارات حكومية أخرى في حال فشلت المحادثات مع حزب الليكود. ومع ذلك، يظل حزبه "بيحاد" (B'Yachad) الشريك الوحيد ضمن كتلة آيزنكوت الذي لم يبرم بعد اتفاقاً ائتلافياً. أُجِّل اللقاء بين الزعيمين، الذي كان مقرراً في الأصل يوم الخميس، إلى يوم الأحد؛ وذلك بسبب خلافات -على وجه الخصوص- حول التدابير المتعلقة بالعسكريين.

ومع تقدم المباحثات، تظل الصعوبة الرئيسية قائمة كما هي: التوصل إلى أغلبية مشتركة دون إحياء الانقسامات حول مكانة حزب "الليكود" في الحكومة المقبلة.