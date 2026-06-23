"الجميع سئم منك" : تفاصيل مكالمة غاضبة بين ترامب ونتنياهو

كشف كتاب أمريكي جديد عن تفاصيل مكالمة هاتفية متوترة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن اتفاق إنهاء الحرب في غزة وصفقة المختطفين العام الماضي، وفقًا لما أورده مؤلفا الكتاب.

وبحسب ما ورد في كتاب Regime Change للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان، شهدت المكالمة تبادلًا حادًا للحديث، حيث تحدث المؤلفان عن توتر في العلاقة بين الجانبين خلال تلك الفترة.

وبحسب ما ورد صرخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووجه الشتائم لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال ترامب لنتنياهو في المكالمة، التي شارك فيها أيضاً جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف: "الجميع سئم منك يا بيبي. كل يهودي سئم منك، حتى اليهوديان اللذان كانا على الخط سئما منك"

وتأتي هذه الرواية ضمن كتاب يتناول تطورات العام الأول من الولاية الثانية لترامب، ويستعرض كواليس عدد من الملفات السياسية والعلاقات بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وخارجها.