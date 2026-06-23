"الجميع سئم منك" : تفاصيل مكالمة غاضبة بين ترامب ونتنياهو

كتاب أمريكي جديد يتحدث عن توتر حاد بين ترامب ونتنياهو خلال مرحلة حساسة سبقت الإعلان عن اتفاقات مرتبطة بإنهاء الحرب وصفقة الرهائن.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو AP Photo/Alex Brandon

كشف كتاب أمريكي جديد عن تفاصيل مكالمة هاتفية متوترة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن اتفاق إنهاء الحرب في غزة وصفقة المختطفين العام الماضي، وفقًا لما أورده مؤلفا الكتاب.

وبحسب ما ورد في كتاب Regime Change للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان، شهدت المكالمة تبادلًا حادًا للحديث، حيث تحدث المؤلفان عن توتر في العلاقة بين الجانبين خلال تلك الفترة.

"تركيا وايران لديها أطماع توسعية وليس إسرائيل .. تركيا تحتل جزء من قبرص واحتلت سوريا"
"تركيا وايران لديها أطماع توسعية وليس إسرائيل .. تركيا تحتل جزء من قبرص واحتلت سوريا"

وبحسب ما ورد صرخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووجه الشتائم لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال ترامب لنتنياهو في المكالمة، التي شارك فيها أيضاً جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف: "الجميع سئم منك يا بيبي. كل يهودي سئم منك، حتى اليهوديان اللذان كانا على الخط سئما منك"

وتأتي هذه الرواية ضمن كتاب يتناول تطورات العام الأول من الولاية الثانية لترامب، ويستعرض كواليس عدد من الملفات السياسية والعلاقات بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وخارجها.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات