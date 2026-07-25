في إسرائيل، استعدوا في نهاية الأسبوع الماضي لهجوم أمريكي قوي - والذي في النهاية لم يحدث. مثل هذا الهجوم كان سيجر إسرائيل أيضًا إلى المعركة، لكن الرئيس ترامب قرر الانتظار مع هذه الخطوة، حيث وللمرة الأولى منذ ما يقرب من أسبوعين، لم تهاجم الولايات المتحدة الليلة (بين الجمعة والسبت) إيران إطلاقًا.

التقدير في إسرائيل، استنادًا إلى محادثات مع الأمريكيين، هو أن الهدنة التي حدثت الليلة الماضية تعتبر تأخيرًا مؤقتًا فقط. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن الحديث يدور عن هدنة لغرض التنظيم والاستعداد للخطوات القادمة.

في غضون ذلك، أفدنا الليلة الماضية أن إسرائيل وأمريكا ترَيان عينًا بعين فيما يتعلق بالأهداف المقبلة في الحملة ضد إيران. مصدر مطلع على المحادثات قال لـi24NEWS إن هناك "فرصة جيدة لتغيير كبير في الشرق الأوسط".

لذا فإن الكثير على المحك، والتوقع في إسرائيل هو أن الأمر الرئيسي لا يزال أمامها، ولكن قد يتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى تنضم إسرائيل أيضاً إلى هذه الحملة العسكرية.