الحرب ضد الحوثيين: التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم (الاثنين) بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في الرياض. مصدر مطلع على التفاصيل قال لقناة i24NEWS: "كان اجتماعًا جيدًا".

الحوثيون في اليمن والسعودية في صراع متصاعد، حيث أُفيد يوم السبت أن ابن سلمان طلب من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساعدة عسكرية في مواجهة الحوثيين في اليمن، وذلك حسبما قال ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل لوكالة رويترز. وبحسب المصادر، تحدث ترامب مع ابن سلمان مرتين على الأقل في ذلك اليوم، لكنه رفض.

بحسب المصادر، أبلغت واشنطن الرياض بأنها ستقدم المساعدة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في تحديد الأهداف. في البيت الأبيض لم يتطرقوا لمسألة ما إذا كانت قد جرت محادثات بين ترامب وولي العهد السعودي، إلا أن مسؤول كبير في الإدارة قال إن الولايات المتحدة تجري حواراً مستمراً مع السعودية ومع حكومة اليمن.

يوم الخميس، تعرض نظام أنابيب النفط الاستراتيجي "شرق-غرب" في السعودية لعدة هجمات في منطقتي الرياض والمدينة، ما أدى إلى توقيفه المؤقت كإجراء احترازي وإصابة عدد من الأشخاص الذين تلقوا العلاج الطبي، حسبما أفادت وزارة الطاقة السعودية مساء اليوم، موضحة أنه تم نشر فرق طوارئ وفرق فنية متخصصة فورًا لتأمين البنية التحتية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار مصدران رسميان في الولايات المتحدة إلى أن محطات الضخ القريبة من خط الأنابيب تضررت بسبب رصاصات وطائرات مسيّرة مصدرها العراق، وصوّرت صور الأقمار الصناعية أضرار حرائق واسعة ودخاناً أسود كثيفاً، بينما امتنع كل من البنتاغون والبيت الأبيض وشركة "أرامكو" عن التعليق الرسمي.