ترامب يلوّح باتفاق مع إيران في باكستان ويعلن رغبته لقاء القادة الإيرانيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقًا مع إيران قد يُوقَّع اليوم في باكستان، في ظل استمرار المحادثات بين الجانبين بوساطة دولية، وتكثيف الجهود للتوصل إلى تفاهم بشأن الملف النووي.

ونقلت تقارير إعلامية، بينها شبكة “الجزيرة” و”نيويورك بوست”، أن نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس وأعضاء من الوفد الأميركي توجهوا إلى باكستان استعدادًا لاستئناف المحادثات مع الجانب الإيراني.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أنه لا يمانع لقاء القادة الإيرانيين في حال نجاح المفاوضات، مضيفًا: “نحن يفترض أن نجري محادثات، وإذا أرادوا اللقاء فلا مشكلة لدي”.

وفي السياق نفسه، شدد ترامب على أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة في هذه المحادثات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: “الأمر بسيط جدًا.. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا”.

كما حذر الرئيس الأميركي من تداعيات فشل المفاوضات، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء وقف إطلاق النار، “فإن ردًا عسكريًا قد يشمل إطلاق الكثير من القنابل”، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وسط تباين في المواقف حول شكل الاتفاق المحتمل ومستقبله، واحتمالات نجاح الجولة الحالية من المحادثات.