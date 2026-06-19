أبلغ نائب وزير الدفاع الأميركي، ستيفن فانبرج، عدداً من المشرعيين الأميركيين، الأسبوع الجاري، أن البنتاغون يحتاج إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران، بالإضافة إلى نفقات أخرى، حسبما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

ويضغط أعضاء الكونجرس على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقديم تقدير شامل لتكلفة الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط المنصرم. ومن بين مخاوفهم أن الجيش الأميركي استنزف ذخائر مهمة قد يحتاج إليها لمواجهة تهديدات أخرى حول العالم.

وقال قادة البنتاغون إنهم قد يواجهون نقصاً في التمويل اللازم للعمليات العسكرية خلال الصيف ما لم يوافق الكونجرس على حزمة إنفاق حربي جديدة، محذرين من أن القوات المسلحة قد تضطر إلى تقليص التدريبات العسكرية وأولويات أخرى بسبب الحرب في إيران وانتشار القوات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وذكرت "وول سترتيت جورنال" أن "أي طلب تمويل إضافي من وزارة الدفاع يحتاج إلى موافقة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض قبل إحالته إلى الكونجرس. وتبلغ ميزانية البنتاجون للسنة المالية 2026 نحو تريليون دولار".