الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين

في وقت تشهد فيه جبهات عدة في البلاد تصعيداً ميدانياً، مع اشتباكات عنيفة في الساحل الغربي وهجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع عسكرية ومناطق مدنية، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، عن "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عناصر الحوثي وعتادها، رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات الحوثية الأخيرة".

وقال العقيد ماجد النزيلي، المتحدث باسم الجيش اليمني، إن "العملية العسكرية جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية الغادرة"، مؤكداً أنها "عكست وحدة المحاور والقيادة والسيطرة للقوات المسلحة"، وحمل الجيش اليمني الحوثيين والجهات الداعمة لهم «المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد»، متهماً الجماعة بإقحام اليمن في صراعات إقليمية "لصالح أجندات خارجية"، إلى جانب ما وصفه بتمزيق الاقتصاد اليمني ونشر الطائفية بين اليمنيين.

وفي الساحل الغربي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين شمال مدينة الخوخة، فيما تصدت المقاومة التهامية، وهي جزء من التشكيلات العسكرية في الساحل الغربي، لهجوم حوثي جنوب الحديدة، وأوقعت خسائر في صفوف المهاجمين.

رفع الجاهزية

في موازاة التصعيد الميداني، أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، استمرار انعقاده لمتابعة التطورات الميدانية والأمنية واتخاذ ما يلزم حيالها.

وفي السياق قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن"إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران".

وكان مسؤول أميركي، قد قال، أمس الجمعة، إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأميركية على إيران التي اندلعت قبل خمسة أشهر.