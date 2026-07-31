تقرير: كيف تُسرّع الحرب الثورة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي؟

يشهد ميدان المعركة الحديث تطوراً بوتيرة غير مسبوقة، ففي مواجهة تهديدات متزايدة التعقيد، يُسرّع الجيش الإسرائيلي من دمج التقنيات الجديدة لتحسين قدرة قواته على الحركة، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ودقتها. وفي خضم الحرب، تُنشر الآن برامج كانت تتطلب سنوات من التطوير في وقت قياسي.

ومن أبرز هذه التطورات مركبة "لافي"، وهي نسخة مُطوّرة من مركبة هامفي التكتيكية. وبفضل محركها التوربيني الأكثر قوة، تُوفر هذه المركبة قدرة مُحسّنة على الحركة في التضاريس الوعرة، لا سيما في المناطق الجبلية شمال إسرائيل ولبنان. بالتوازي مع ذلك، أطلقت وزارة الأمن الإسرائيلية برنامجاً واسع النطاق لاقتناء مركبات جديدة لتعزيز قدرات نقل وإجلاء القوات.

ويتجلى هذا التحول أيضاً في المجال الجوي، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة أدوات لا غنى عنها للوحدات القتالية. سواءً أكانت طائرات مسيّرة طويلة المدى توفر مراقبة استراتيجية، أو طائرات رباعية المراوح صغيرة تُستخدم لاستطلاع الشوارع والمباني والأنفاق، فإن هذه الأجهزة تُمكّن من الكشف السريع عن التهديدات وتُقلل بشكل كبير من المخاطر التي يتعرض لها الجنود.

ومن التطورات الرئيسية الأخرى تطوير أنظمة الدفاع الليزري. فمع نظام "أور إيتان"، تواصل إسرائيل بناء طبقة حماية جديدة قادرة على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة بسرعة الضوء. وإلى جانب أدائها المتميز، تُوفر هذه التقنية ميزة اقتصادية كبيرة: إذ تُكلّف كل طلقة ليزرية أقل بكثير من تكلفة صاروخ اعتراض تقليدي، ما يُمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الدفاعات الجوية.

كما يمتد الابتكار ليشمل معدات الجنود الفردية. فالمدافع الرشاشة الجديدة وأنظمة الرؤية الليلية وأجهزة الاستهداف الذكية تُحسّن دقة إطلاق النار وفعالية الوحدات في الميدان. ومن خلال الجمع بين تعزيز القدرة على الحركة، والاستخبارات الآنية، والطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والدفاع الليزري، يُواصل الجيش الإسرائيلي تحوّله إلى جيش أكثر ترابطًا واستجابة. وفي بيئة تتطور فيها التهديدات بسرعة، يكون الهدف واضحًا: امتلاك قوة قادرة على التكيف باستمرار مع تحديات ساحة معركة القرن الحادي والعشرين.