أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، موقفه بشأن احتمال مشاركة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير في حكومة مستقبلية قد يشكلها. قائلاعلى منصة "إكس": "لا مكان لإيتامار بن غفير في حكومتي". ووصفه بأنه وزير "فاشل" يتصرف، في رأيه، "بوحشية وعنصرية"، وهو ما يتناقض مع قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

يأتي هذا التوضيح بعد تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع في تجمع سياسي في إفرات، حيث ناقش بينيت إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجاوز الانقسامات الكتلية التقليدية. كما أشار إلى أنه لا ينوي مقاطعة وزراء معينين، بمن فيهم بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كجزء من استراتيجيته لإنهاء "عهد العزلة السياسية". وفي مؤتمر في القدس، دعا بينيت إلى إقالة ما اعتبره "قيادة فاشلة"، دون أن يستبعد صراحةً العمل إلى جانب بنيامين نتنياهو. أثارت هذه التصريحات انتقادات من داخل المعسكر المعارض لرئيس الوزراء. فيما أكد أفيغدور ليبرمان على أنه لا ينبغي النظر في أي تحالف مع نتنياهو "تحت أي ظرف من الظروف"، وهو موقف أيده زعيم المعارضة يائير لابيد. ومن خلال تحديد استبعاد إيتامار بن غفير من فريقه الحكومي اليوم، يسعى بينيت إلى إزالة أي لبس مع مواصلة استراتيجيته المتمثلة في الحفاظ على مرونة سياسية تتجاوز الكتل التقليدية.