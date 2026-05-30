قيادة الجبهة الداخلية تشدد الإجراءات على خط المواجهة وفي عدة مناطق في الجليل والجولان

بعد عشرات عمليات إطلاق الصواريخ خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية، مساء اليوم السبت، تشديد الإجراءات الدفاعية في المنطقة الشمالية، مع التركيز على منطقة خط المواجهة. ومن المتوقع أن تسري هذه التوجيهات حتى مساء الاثنين الوشيك، ما يعني تعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين.

ستنتقل منطقة خط المواجهة، بما فيها بلدات أور هغنوز، وميرون، وبار يوحاي، وصفصوفه، ويسود حمعالا، وبيت يان، وسديه إليعازر، إلى مستوى محدود من الأنشطة. وهذا يعني توقف الأنشطة التعليمية تمامًا، بينما يُسمح لأماكن العمل بالعمل في مواقع يمكن الوصول منها إلى مساحة آمنة خلال فترة الدفاع.

كما يبدو أنه سيُسمح بإقامة التجمعات والخدمات في الأماكن المفتوحة لما يصل إلى 50 شخصًا، وفي المباني لما يصل إلى 200 شخص، مع إغلاق الشواطئ أمام العامة.

ستنتقل مناطق التوجيه في شمال الجولان، وبلدتا كاتسرين وكيدمات تسفي في الجليل الأعلى، إلى مستوى جزئي من النشاط. وهذا يعني إمكانية إقامة الأنشطة التعليمية في مبنى أو مكان يمكن الوصول منه إلى مساحة آمنة قياسية خلال فترة الحجر الصحي. كما سيُسمح لأماكن العمل بالعمل في مبنى أو مكان يمكن الوصول منه إلى مساحة آمنة قياسية خلال فترة الحجر الصحي. أما التجمعات والخدمات، فستُغلق أمام العامة، في الأماكن المفتوحة لما يصل إلى 50 شخصًا، وفي المباني لما يصل إلى 200 شخص.