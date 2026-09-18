شارك مفوض الشرطة الإسرائيلية، المفتش العام دانيال ليفي، وقائد المنطقة الشمالية مئير إلياهو، اليوم الجمعة، في السباق السنوي "على درب الأبناء" (For the Sons’ Path)، الذي يُقام تخليدًا لذكرى قتلى الطائفة الدرزية.

أُقيم هذا السباق التقليدي في غابة "لافي"، وهو حدث سنوي يهدف إلى إحياء ذكرى قتلى الطائفة الدرزية وتكريم إرثهم ومساهماتهم في أمن إسرائيل.

شارك في السباق المئات من ضباط الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين وممثلي المنظمات العامة وأبناء الطائفة الدرزية وغيرهم من المشاركين الذين اجتمعوا في حدث تمحور حول الاستذكار والوحدة وتكريم من فقدوا حياتهم.

وقد شارك ليفي وإلياهو في إعطاء إشارة انطلاق السباق -الذي يمتد لمسافة خمسة كيلومترات- إلى جانب كبار المسؤولين من المؤسسة الأمنية والمنظمات العامة الذين حضروا الحدث. بعد انطلاق السباق، ركض ليفي جنبًا إلى جنب مع ضباط الشرطة الإسرائيلية كبادرة احترام وتقدير لقتلى الطائفة الدرزية الذين قضوا أثناء تأدية واجبهم وضُحوا بحياتهم من أجل أمن الدولة ومواطنيها.

وتعكس مشاركة ضباط الشرطة الإسرائيلية في هذا الحدث عمق الروابط والشراكة بين الشرطة الإسرائيلية والطائفة الدرزية، فضلاً عن التقدير الذي يُكنّه الجميع للقتلى وعائلاتهم. ويُعد السباق مناسبة سنوية للاستذكار والتكريم، كما يبرز قيم الأخوة والشراكة والالتزام المشترك تجاه دولة إسرائيل.