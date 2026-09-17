بطلب سعودي سري.. الصين تضغط على إيران لكبح الحوثيين في البحر الأحمر

طلبت الصين سرًا من إيران استخدام نفوذها لدى الحوثيين في اليمن للمساعدة في الحد من تحركات الجماعة، وذلك بعد أن طلبت السعودية من بكين التدخل على خلفية التصعيد العسكري الذي نفذه الحوثيون خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة على المحادثات.

وبحسب المصادر، لجأت الرياض إلى الصين بعدما حقق الحوثيون تقدمًا سريعًا على طول ساحل البحر الأحمر وفي محيط مضيق باب المندب، ما زاد المخاطر التي تهدد صادرات النفط السعودية وحركة الملاحة في المنطقة.

وكانت بكين قد دعت علنًا إلى ضبط النفس والحوار وضمان حرية الملاحة، إلا أن الرسالة التي نقلتها إلى طهران خلف الكواليس كانت أكثر حزمًا، إذ حثت إيران على استخدام نفوذها لدى الحوثيين لمنع اتساع رقعة الصراع إلى ممرات الطاقة الحيوية التي تعتمد عليها الصين.

وأفادت المصادر الإيرانية بأن طهران ردت بأن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. ولم يتضح ما إذا كانت الصين نقلت رسالتها خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين، كما لم يتضح ما إذا كانت طهران ستتخذ خطوات فعلية استجابة للمطلب الصيني.

وتتمتع الصين بعلاقات اقتصادية وثيقة مع إيران، إذ تعد أكبر شريك تجاري لها وأبرز مشترٍ لنفطها، كما لعبت بكين دورًا في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية عام 2023. في المقابل، تشير المصادر إلى أن النفوذ الصيني على القرارات الإيرانية يواجه حدودًا، في ظل تعدد الحسابات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية لطهران.