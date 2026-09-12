القيادة المركزية الأميركية: إعادة توجيه 100 سفينة تجارية خلال آخر 60 يوماً ضمن الحصار على إيران

"سنتكوم":"لم تعبر أي سفينة الحصار من دون سماح القوات الأميركية، مشددة على أن العسكريين الأميركيين يواصلون التركيز الكامل على هذه المهمة"

i24NEWS
i24NEWS
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تُظهر هذه الصورة، التي قدمتها القيادة المركزية الأمريكية، المدمرة الصاروخية الموجهة من فئة أرلي بيرك، يو إس إس توماس هودنر (DDG 116)، وهي تطلق صاروخ توماهوك للهجوم البري (TLAM) دعماً لعملية الغضب الملحمي، يوم الأحد 1 مارس 2026.
تُظهر هذه الصورة، التي قدمتها القيادة المركزية الأمريكية، المدمرة الصاروخية الموجهة من فئة أرلي بيرك، يو إس إس توماس هودنر (DDG 116)، وهي تطلق صاروخ توماهوك للهجوم البري (TLAM) دعماً لعملية الغضب الملحمي، يوم الأحد 1 مارس 2026.U.S. Navy via AP

قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إنها "أعادت توجيه 100 سفينة تجارية خلال آخر 60 يوماً، منذ استئناف الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران". وأضافت"لم تعبر أي سفينة الحصار من دون سماح القوات الأميركية، مشددة على أن العسكريين الأميركيين يواصلون التركيز الكامل على هذه المهمة".

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