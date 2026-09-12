القيادة المركزية الأميركية: إعادة توجيه 100 سفينة تجارية خلال آخر 60 يوماً ضمن الحصار على إيران

قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إنها "أعادت توجيه 100 سفينة تجارية خلال آخر 60 يوماً، منذ استئناف الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران". وأضافت"لم تعبر أي سفينة الحصار من دون سماح القوات الأميركية، مشددة على أن العسكريين الأميركيين يواصلون التركيز الكامل على هذه المهمة".