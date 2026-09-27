الجيش الإسرائيلي يضرب بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ويعلن اغتيال خاطف نوعا أرغماني
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان اغتيال خاطف نوعا أرغماني في غزة، وسط تقارير عن قصف خيمة للنازحين شمال مدينة غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية نفذت غارات على بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، قال إنها استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للدروع.وفي قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ساهر صقر، الذي اتهمه بخطف نوا أرغماني ونقلها إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية، عقب اختطافها من موقع مهرجان "نوفا" خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير من قطاع غزة بوقوع غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في شمال مدينة غزة، من دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل الخسائر الناجمة عن الهجوم.
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بسبب حادثة الخميس في غزة.. الجيش الإسرائيلي يمدد تعليق استخدام المسيّرات الهجومية حتى الأحد
عقب الحادث الذي وقع في قطاع غزة يوم الخميس، أجرى قائد سلاح البر في الجيش الإسرائيلي تقييمًا للوضع، تقرر خلاله تمديد تعليق استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية حتى يوم الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، كإجراء احترازي ووقائي.
وبحسب القرار، ستتمكن الفرق العسكرية في الجيش الإسرائيلي، اعتبارًا من الأحد، من استئناف استخدام المسيّرات الهجومية وفقًا للعمليات المطلوبة، وذلك بعد إجراء تقييم جديد للوضع.
ومن المقرر أن تلتزم الفرق العسكرية بالإجراءات المحددة، مع تقديم تقارير بشأن تنفيذها، في إطار متابعة الدروس المستخلصة من حادثة الخميس وتعزيز إجراءات السلامة خلال العمليات في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي والشاباك: اغتيال قيادي في حماس شارك في احتجاز رهائن إسرائيليين
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» تصفية قيادي في حركة حماس، قالا إنه كان ضالعًا في احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.
وبحسب البيان، شارك القيادي في احتجاز زيف برمان، إيتان مور، ليري ألباغ، أغام برغر، متان أنغرست، غالي برمان، عومري ميران، كيث سيغال وألون أوهيل** خلال فترة أسرهم في قطاع غزة.
ولم يورد الجيش والشاباك في البيان تفاصيل إضافية بشأن هوية القيادي أو مكان وتوقيت عملية تصفيته.
حادث استثنائي قرب قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني وإجلاء سكان من منازلهم
وقع حادث استثنائي قرب إحدى قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني، حيث أُجلي سكان من منازلهم في قرية مجاورة للقاعدة التي تتمركز فيها قوات تابعة لسلاح الجو الأميركي.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة الحادث أو ملابساته، فيما تتواصل الإجراءات الأمنية في المنطقة، وسط حالة من التأهب قرب القاعدة التي تستضيف قوات أميركية.
الجيش الإسرائيلي والشاباك: تصفية خاطف نوعا أرغماني وأفنتان أور إلى غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» اغتيال ساهر نضال لطفي صقر، الذي وصفته إسرائيل بأنه ناشط في تنظيمات الجهاد العالمي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وبحسب الجيش والشاباك، تسلل صقر إلى الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان سائق الدراجة النارية التي استُخدمت في نقل نوعا أرغماني وأفنتان أور من موقع مهرجان «نوفا» إلى قطاع غزة.
وأضاف البيان أن صقر عمل خلال الفترة الأخيرة على الدفع بمخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، بالتعاون مع عناصر من الأجنحة العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
نشر أول: كاتس يوجّه الجيش الإسرائيلي لفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية لمدة أسبوع
وجّه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي إلى فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية.
وبموجب القرار، لن يُسمح للعمال الفلسطينيين بدخول المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الضفة الغربية للعمل خلال فترة عيد العرش والأيام الوسطى منه، وذلك في ظل التوتر الأمني المتزايد خلال فترة الأعياد اليهودية.
وجاء القرار بناءً على توصية جهات في الجيش الإسرائيلي، وعلى خلفية الهجمات الأخيرة، وسط حالة من التأهب الأمني خلال فترة الأعياد التي تشهد عادةً ارتفاعًا في مستوى التوتر في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق طوال الأسبوع المقبل، في إطار الإجراءات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل تحسبًا لهجمات خلال فترة الأعياد.
أطلق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة على قوات في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات - ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم
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