بسبب حادثة الخميس في غزة.. الجيش الإسرائيلي يمدد تعليق استخدام المسيّرات الهجومية حتى الأحد

عقب الحادث الذي وقع في قطاع غزة يوم الخميس، أجرى قائد سلاح البر في الجيش الإسرائيلي تقييمًا للوضع، تقرر خلاله تمديد تعليق استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية حتى يوم الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، كإجراء احترازي ووقائي.

وبحسب القرار، ستتمكن الفرق العسكرية في الجيش الإسرائيلي، اعتبارًا من الأحد، من استئناف استخدام المسيّرات الهجومية وفقًا للعمليات المطلوبة، وذلك بعد إجراء تقييم جديد للوضع.

ومن المقرر أن تلتزم الفرق العسكرية بالإجراءات المحددة، مع تقديم تقارير بشأن تنفيذها، في إطار متابعة الدروس المستخلصة من حادثة الخميس وتعزيز إجراءات السلامة خلال العمليات في قطاع غزة.