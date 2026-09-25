عرض داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، على أعضاء الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، جهاز ستارلينك الذي عُرض خلال خطاب بنيامين نتنياهو، وقال لهم: "رأيت أنه من المناسب أن أقدم لكم جهاز ستارلينك. قد يكون مفيدًا جدًا في مساعدة الشعب الإيراني على استعادة حريته بعد ما فعلتموه به. هل ترغبون في أخذه وإعادته إلى طهران؟".

جاء ذلك في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الدبلوماسي الإسرائيلي وهو يقترب من الوفد الإيراني حاملًا الجهاز.

ثم أضاف "نحن نحب الشعب الإيراني وندعو الله أن يُغيّر النظام". يأتي هذا الحادث بعد عدة فترات من انقطاع الإنترنت في إيران. ففي يناير/كانون الثاني 2026، شهدت البلاد انقطاعًا تامًا للشبكة على مستوى البلاد وسط احتجاجات ضد النظام. وقد استُعيدت الاتصالات تدريجيًا في الشهر التالي. فُرض انقطاع جديد للإنترنت بعد بدء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط. ولم يُستأنف الوصول إلى الشبكة إلا في منتصف مايو/أيار، بعد انقطاع دام 88 يومًا.

يوفر مشروع ستارلينك، الذي طورته شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، اتصالاً بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ويمكنه تجاوز بعض البنية التحتية الأرضية الخاضعة لسيطرة السلطات.